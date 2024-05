Turecká vláda představila úsporný plán, který má pomoci snížit inflaci

Turecká vláda dnes představila úsporný plán, který má omezit státní výdaje, zvýšit efektivitu veřejného sektoru a pomoci zajistit pokles inflace. Úsporná opatření přicházejí v době, kdy se Turecko vrací k tradičnější hospodářské politice a snaží se posílit rozpočtovou disciplínu a cenovou stabilitu, informovala agentura Reuters.



Turecko se v poslední době potýká s vysokou inflací, která se v dubnu vyšplhala na 69,8 procenta. Prognózy turecké centrální banky předpokládají, že v květnu inflace vystoupí na 75 až 76 procent. Poté by se měla začít snižovat a do konce roku sestoupit na 38 procent.



Turecká centrální banka loni v červnu zahájila rázné zvyšování úrokových sazeb ve snaze dostat inflaci pod kontrolu. Její základní sazba tak vzrostla z 8,50 procenta na současných 50 procent. Na svém dubnovém zasedání ale centrální banka ponechala úroky beze změn.



Centrální banka zahájila zpřísňování měnové politiky, když prezident Recep Tayyip Erdogan změnil postoj a zanechal své nekonvenční politiky, kdy brojil proti vysokým sazbám. Jeho někdejší přístup je podle většiny ekonomů zodpovědný za to, že se do Turecka vrátila měnová krize, která prudce zvýšila životní náklady.



Úsporný plán dnes představili turecký viceprezident Cevdet Yilmaz a ministr financí Mehmet Şimşek. Plán mimo jiné na tři roky pozastavuje nákupy nových vozidel a budov státními institucemi. "Chceme posílit základy ekonomiky naší země zajištěním rozpočtové disciplíny," uvedl Şimşek. "Přesměrování investic do efektivnějších oblastí bude klíčovou součástí tohoto balíku opatření. Urychlíme strukturální reformy a provedeme řadu reforem ve veřejných financích," dodal.



Ministr uvedl, že úspory se budou týkat i zaměstnanosti ve veřejném sektoru a dále energetiky či nakládání s odpadem. "Kroky v oblasti rozpočtové politiky přispějí ke snížení inflace," prohlásil. "Chceme ušetřit peníze zvýšením efektivity veřejného sektoru," uvedl rovněž.