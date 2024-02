Perly týdne: Granolas si nezadají s americkými technologiemi, autonomní řízení začíná budit velké emoce

poukazuje na to, že populární evropské akcie si vedou za poslední tři roky stejně jako americké technologické tituly, o kterých se hovoří v mnoha investičních diskusích. Sarah Kunst ze společnosti Cleo Capital má za to, že s udržením vysokých cen akcií to bude mít těžké zejména NVIDIA. CNBC se zase věnuje tématu autonomního řízení a protestům proti němu.





Sedmička z USA a ti ostatní: v následujícím grafu porovnává výkony sedmičky populárních technologických akcií v USA s tzv. Granolas. Tedy populárními evropskými akciemi, které ale povětšinou nejsou z technologického sektoru (viz popisek grafu pro konkrétní tituly). Návratnost obou skupin měřená od počátku roku 2021 je nyní v podstatě stejná, americké akcie si ale mezitím prošly výraznou horskou dráhou, jejich návratnost byla ve druhé polovině roku 2022 v záporu a celkově je u nich zřejmá výrazně vyšší volatilita:





Zdroj: X



Druhý graf porovnává zisky uvedené sedmičky amerických akcií se zisky zbytku trhu. Podle Rosenberg Research u první skupiny v minulém roce rostly o téměř 25 %, zatímco u zbylých 493 akcií klesly o 5,4 %. Pro letošní rok se čeká naopak rychlejší růst u této skupiny (více než 10 %), sedmička by měla na straně ziskovosti výrazně zpomalit:





Zdroj: X



NVIDIA to bude mít s cenou akcií těžké? O sedmičce největších technologických akcií na americkém trhu hovořila na CNBC i Sarah Kunst ze společnosti Cleo Capital. Udržet si současné ceny akcií bude podle ní těžké pro společnost NVIDIA. I když se jí firma podle jejích slov líbí, poměr cen k ziskům je hodně vysoko. A podle expertky jsou tu rovněž společnosti jako Taiwan Semiconductor, které mají za sebou také velmi dobrý rok. Tato firma dokonce spolupracuje s NVIDIA a přitom se její valuace pohybuje výrazně níže. „Co jde nahoru, musí jednou dolů,“ uvedla Kunst k americké firmě.



Investorka hovořila o silném americkém spotřebiteli a jeho poptávce, která se vedle ekonomiky projevuje i růstem cen na akciovém trhu. Ten tak podle ní celkově není levný, poptávka je zejména po titulech, které jsou spojovány s inovacemi. Obecně je přitom lepší, pokud má růst akciového trhu širší základnu a není spojen pouze s užším počtem akcií. CNBC doplnila její slova následující srovnáním vývoje celého indexu, sedmičky velkých technologických firem a indexu konstruovaného na základě stejných vah všech společností:





Zdroj: CNBC





Otázky spojené s autonomním řízením: CNBC poukazuje na to, že společnosti jako zvyšují své investice do autonomního řízení. Ve stejnou dobu ale dochází k útokům veřejnosti na autonomní vozy, které jsou již v provozu. CNBC dává jako příklad „vandalský útok na vůz společnosti Waymo“. K tomu organizace The Dawn Project nyní poukazuje na údajné slabé stránky autonomního řízení ve vozech . Ta vyzvala k bojkotu aut této značky, CNBC Teslu žádala o informace a její postoj, ale toho se zatím nedočkala.



Na CNBC o tématu hovořil zakladatel The Dawn Project Dan O'Dowd, podle kterého je běžný autopilot Tesly porovnatelný se systémy, jaké má například či . „Problémem je plnohodnotné autonomní řízení Tesly,“ uvedl O'Dowd. Podle něj by tento systém nazývaný FSD měl fungovat na všech typech silnic, ale „pokud jej zapnete, udělá za chvíli něco šíleného.“ Dodal, že „v manuálu je napsáno, že systém může udělat tu nejhorší věc. A on ji také dělá.“



Expert hovořil o vládních úřadech, které mají na starost bezpečnost provozu v USA. Vedení NTSB je podle něj současnou situací velmi znepokojeno, ale tento úřad nemá pravomoci k tomu, aby „něco zavřel“. Pouze zpracovává analýzy a ty podle experta ukazují, že jde o významné téma. Skutečné pravomoci má úřad NHTSA, který ale „na dotazy reaguje s tím, že probíhá vyšetřování a nelze k němu sdělovat informace.“ Na CNBC k tomu dodali, že provedla svolávací akci, která se týkala právě autonomního řízení.



O'Dowd považuje zmíněnou svolávací akci za „velmi mírnou“ a poukázal na to, že už v této souvislosti čelila několika žalobám. Podle něj se ale „vyhnula všem závazkům, protože poukazovala na manuál.“ V něm je totiž na straně 119 napsáno, že „to lze používat jen na volné silnici“.