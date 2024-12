Goldman Sachs: Uber zajímavým pro rok 2025?

Eric Sheridan z na Yahoo Finance vysvětloval, proč je podle něj Uber nejatraktivnější akcií pro rok 2025. Začal s tím, že jeho tým uvažuje v kontrariánském duchu, a tudíž jde proti převažujícímu názoru na trzích. Ten se podle experta projevuje tím, jak velké zisky si v roce 2024 připsaly nejoblíbenější technologické tituly.



Uber je podle Sheridana v první řadě zajímavý díky svému poměru očekávané návratnosti a rizika. Podle odhadů je totiž tato akcie výrazně fundamentálně podhodnocena. Odhadovaná hodnota by měla konkrétně dosahovat 96 dolarů, což ve srovnání se současnou cenou na trhu představuje výrazný potenciál pro posílení. K tomu podle experta u akcie nehrozí výrazné riziko oslabování.



Sheridan se domnívá, že akcie Uberu budou nyní tako ovlivňovány „tím, co se děje kolem společnosti Waymo“ a celou diskusí o výhledu autonomních vozů a taxíků. Včetně toho, jaké kroky na tomto poli podniká a „jak blízko je Elon Musk Trumpově vládě.“ Pro minulý rok měl expert jako nejatraktivnější akcii vybrán , stejně jako u Uberu byl tento výběr založen na následujících faktorech: „Kde je největší kontraverze, debata o dalším vývoji, kde se nejvíce mění odhady.“



Bude tedy Uber spolupracovat i s Teslou? Na tuto otázku expert odpověděl, že podle něj bude celý cyklus rozjetí robotaxíků dlouhý. „Bude trvat dlouho, než tyto vozy budou skutečně uspokojovat poptávku po přepravě v tom objemu, v jaké existuje právě nyní.“ Cesta k takovému stavu přitom povede přes podobnou spolupráci, jakou už má Uber s Waymo. Týká se to i Tesly a podle experta tedy klienti v budoucnu otevřou aplikaci Uberu a tam „budou obvyklé volby a s nimi i autonomní vozy“.



Už na počátku mohou být autonomní vozy v nabídce Uberu levnější, ale také jich nemusí být tolik. Takže pokud si je zákazníci vyberou, možná budou na jejich příjezd čekat déle. Tak bude podle Sheridana vypadat nástup této služby na trh. Vedle Uberu má doporučení k nákupu stále i u Amazonu. Ten investorům poskytuje možnost sázet na celou digitální ekonomiku včetně umělé inteligence. Velkým tématem je ale u této firmy další vývoj její ziskovosti.



Doporučení prodat má analytik u a Airbnb. Ve druhém případě jde o odraz očekávané „normalizace cestování“. Tedy o uklidnění situace poté, co otevření ekonomiky přineslo obrovskou poptávku po službách v této oblasti. V odvětví je k tomu potřeba hodně investic, a právě kombinace ochlazujícího růstu s touto potřebou podle experta snižuje atraktivitu zmíněné akcie.



Zdroj: Yahoo Finance