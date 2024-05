ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni za pět let. Mnohem více podniků a živnostníků chce pořizovat nové technologie a investovat do úsporných opatření, digitalizace a inovací pro zákazníky, vyplývá z průzkumu ČSOB Index očekávání firem.



„Je zřejmé, že firmy a podnikatelé neprocházejí jednoduchým obdobím a rizik spojených s jejich aktivitami je stále celá řada. I nadále platí, že pokud má být Česko dlouhodobě konkurenceschopné, musíme investovat do inovací a snižovat materiálovou, emisní a energetickou náročnost. Mám radost, že právě to dělají malé a střední podniky, které jsou páteří české ekonomiky a mají největší potenciál rozhýbat její růst,” říká Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Index očekávání firem stoupl v porovnání s podzimem o šest bodů na výsledných -0,6 bodu. Nejvíce ke zlepšení přispěl subindex investic, který narostl o 18 bodů na 3,2 bodu, přičemž výše byl naposledy ve druhém čtvrtletí roku 2019. Investice chce navýšit 42 procent firem a podnikatelů a udržet jejich objem 14 procent dotazovaných. Růst optimismu byl patrný i u rozšiřování podnikání. Naopak složka sledující úroveň poptávky po zboží a službách si v porovnání s podzimem pohoršila.



Unikátní konstrukce Indexu očekávání firem umožňuje sledovat a vyhodnocovat různé oblasti působící na podnikatelskou činnost. “Letos jsme vykročili s Indexem očekávání firem do druhé dekády. Před námi je období tolik potřebné transformace české ekonomiky směrem k technologicky vyspělejší, inovativnější a udržitelnější. Rozhodli jsme se proto vztah firem k inovacím a také vnější vlivy působící na podnikání detailněji pozorovat a pravidelně přinášet,” vysvětluje Pavel Prokop.



Inovace aktivně vyhledává nebo často zavádí celá polovina firem. Dalších 29 procent z nich zavádí inovace v případě, že je k tomu donutí okolnosti. „Vedle boje o kvalitní zaměstnance vidí firmy největší příležitosti pro svůj byznys v nových technologiích, úsporách, rozšiřování podnikatelského záběru a digitalizaci. Na významu získává i udržitelnost, protože jejím synonymem je budoucí vyšší efektivita. Ve všech těchto oblastech s firmami spolupracujeme a nabízíme expertízu i dostatečné a výhodné možnosti financování,“ uvádí Pavel Prokop.





Průzkum ukázal, že jen dva vnější vlivy firmám v podnikání nyní pomáhají, a to vývoj nových technologií a rozvoj umělé inteligence. Podniky naopak nelibě vnímají vstupní náklady, pracovní trh, legislativní změny, válečné konflikty nebo oslabení koruny k euru. „Hned 22 procent firem se cítí být velmi ohroženo aktuálními cenami energií a surovin, 21 procent silně pociťuje nedostatek kvalitních zaměstnanců a 17 procent je ohroženo vývojem ekonomické situace v zemi. Vypovídající je spokojenost firem se stavem ekonomiky, která je sice nejvyšší od roku 2019, ale vyjadřuje ji jen 42 procent respondentů,“ dodává Pavel Prokop.





ČSOB je objemem financování a rozsahem poskytovaných služeb lídrem firemního bankovnictví na českém trhu. Objem úvěrů pro malé a střední firmy loni banka zvýšila o tři procenta na 99,7 miliardy korun. Od roku 2022 drží ČSOB primát první banky, která zavedla otevření účtu firemním klientům výhradně online. Firmám slouží specializované internetové bankovnictví CEB a mobilní bankovnictví CEB Mobile. Součástí je i Virtuální pobočka, která zprostředkovává zabezpečenou komunikaci s bankou. Pro osobní jednání a konzultace je k dispozici moderní síť specializovaných poboček se zkušenými bankéřkami a bankéři.