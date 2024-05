ČEZ oznámil výsledky za první kvartál, Wall Street varuje před pohyby na trzích a futures jsou zelené

reportoval své výsledky za první kvartál. Wall Street varuje před možným narušením trhu na amerických akciových trzích. A přemýšlí, jak obnovit ziskovost.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX+0,0 %.



ČEZ vykázal výnosy za 1Q24 ve výši 87,4 mld. Kč (vs. kons.: 92,9 mld., vs. Patria.: 94,0 mld.), zisk EBITDA 40,3 mld. (vs. kons.: 34,7 mld., vs. pat.: 36,3 mld.), čistý zisk 13,6 mld. (vs. kons.: 10,2 mld., vs. pat.: 9,7 mld.).



Segment výroby vykázal silný zisk EBITDA ve výši 29,3 mld. Kč (+14 % r/r), podpořený EBITDA z jaderných elektráren, kde byly zrušeny cenové stropy (negativní efekt 10,3 mld. Kč v 1Q23), ale byly kompenzovány slabší výkonností uhelnými elektrárnami z důvodu nižší realizované ceny elektřiny a vyšší ceny povolenek. Těžební segment vykázal EBITDA ve výši 2,9 mld. Kč (-26 % r/r) díky poklesu ceny uhlí a nižším dodaným objemům. EBITDA v segmentu distribuce dosáhla 5,6 mld. Kč (+10 % r/r) díky vyšší marži z distribuce elektřiny. Prodejní segment vykázal EBITDA ve výši 2,6 mld. Kč (vs. -1,6 mld. Kč v 1Q23). Výsledek byl meziročně lepší díky loňským negativním sezónním vlivům.



Vyšší než očekávaný konečný výsledek byl dosažen především nižší efektivní daňovou sazbou 53,3 %, zatímco my jsme počítali s 62,6 %. aktualizoval odhady neočekávaných daňových nákladů za fiskální rok 2024 na rozsah 25-32 mld. Kč (oproti 20-30 mld. ve výsledcích fiskálního roku 2023). V nadcházejících čtvrtletích bychom proto mohli vidět vyšší efektivní daňovou sazbu než ~53 % v tomto čtvrtletí.



Management zopakoval výhled na rok 2024, včetně 1) EBITDA 115-120 mld. Kč, 2) upr. čistého zisku 25-30 mld. Kč. Připomínáme, že výhled nezahrnuje příjem z akvizice GasNet a může být později aktualizován.



Celkově byla provozní ziskovost mnohem vyšší, než se očekávalo, s 16,1% překročením EBITDA a 33,3% převýšením čistého zisku, zatímco tržby mírně zaostávaly o 5,9%. Výhled však byl pouze zopakován a efektivní daňová sazba může být v tomto čtvrtletí vyšší než ~53 %. Myslíme si, že je na dobré cestě k dosažení vyšší EBITDA, ale u čistého zisku závisí na výši mimořádné daně, kterou nejsme schopni s vyšší mírou spolehlivosti odhadnout. Opakujeme náš investiční rating Akumulovat s cílovou cenou 931 Kč/akcie.



Wall Street varuje, že investoři by se měli připravit na potenciální narušení klidu, který na trhu nastal. Opční trh sází na to, že index S&P 500 se po středeční zprávě o spotřebitelských cenách pohne o 1 % oběma směry, podle Andrewa Tylera, vedoucího oddělení amerických trhů v . Americké akcie a dluhopisy mohou podle růst, protože obchodníci pokračují v budování dlouhých pozic napříč třídami aktiv.



Na 107letý je vyvíjen tlak, aby předložil přesvědčivou vizi toho, jak přežije poté, co odmítl druhý návrh BHP Group, který těžaře ocenil na 43 miliard dolarů. plánuje divestovat nebo oddělit některé segmenty, včetně De Beers a Platinum.