Rozbřesk: Za výraznějším nárůstem inflace jsou potraviny, ČNB bude i tak opatrnější

Inflace v dubnu meziměsíčně vzrostla o 0,7 %, což bylo více než jsme čekali my (0,4 %), ČNB (0,3 %) i trh (0,2 %). Meziročně tak dynamika cen zrychlila na 2,9 %, což je 0,4procentního bodu nad poslední květnovou prognózou centrální banky.



Za překvapením stál z našeho pohledu především daleko svižnější růst cen potravin (+ 1,7 % meziměsíčně), za kterým stály zejména ceny masa, mléčných výrobků a zeleniny. Potraviny, které v posledních měsících poměrně výrazně zlevnily, tak v průběhu dubna začaly opět růst. Navíc se začínáme porovnávat s měsíci v roce 2023, kdy potraviny již začaly zlevňovat a jejich pozitivní dopad na meziroční inflaci začíná viditelně slábnout - zatímco v březnu meziročně zlevnily o 5,8 %, v dubnu to bylo pouze o 2,7 %. V dalších měsících pravděpodobně potraviny budou dál lehce zdražovat a jejich pozitivní efekt do inflace bude vyprchávat.



Na druhé straně se ukazuje, že u některých služeb (pohostinství a hoteliérství) inflační momentum slábne, stejně tak jako u ne-energetického zboží (například textil a obuv). To ovšem neplatí pro všechny složky jádrové inflace - ceny v kultuře nebo nájemné naopak zrychlily. I tak jádrová inflace tentokrát v dynamice lehce zvolnila (z 2,7 % na 2,6 %) a zaostává za celkovou inflací.



Z pohledu dalšího vývoje předpokládáme nyní v nejbližších měsících inflaci v okolí stávajících hodnot a pak její pokles do blízkosti 2,0 % v letních měsících, daný dalším zlevněním energií a příznivou srovnávací základnou. Konec roku bude naopak ve znamení dalšího odeznívání pozitivního efektu cen potravin a můžeme se pak s inflací blížit do blízkosti 3,0 %.



Z pohledu centrální banky je sice včerejší překvapení primárně o “potravinách”, ale i tak bude vyšší číslo psychologicky působit na bankovní radu. Nově předpokládáme, že centrální bankéři budou v souladu s prognózou snižovat úrokové sazby již “pouze” po 25bps na 4,0 % na konci tohoto roku a na 3,5 % na konci roku 2025.



Současně také budou centrální bankéři ochotni tolerovat výraznější zisky české koruny, kterou květnová prognóza předpokládala ve 2. čtvrtletí na úrovních v okolí 25,20 EUR/CZK.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna reagovala na vyšší domácí čísla prudkými zisky - trhy věří centrální bance, že bude brát inflaci vážně a může ve finále uvolňovat měnovou politiku opatrně. My věříme, že koruna může své zisky v nejbližších týdnech udržet, popřípadě lehce rozšířit. Na úrovních v blízkosti 24,80 EUR/CZK (kde se pohybujeme nyní) jsou však relativně důležité technické bariéry a v případě jejich proražení se koruna může propadnout až do teritoria 25,20-25,50 EUR/CZK. Z krátkodobého hlediska sice těžko takovou volatilitu vyloučit, na druhou stranu již na současných úrovních je koruna skoro o 2 % silnější než indikuje poslední prognóza. Pokud by měla zpevňovat dál, pomalu ale jistě by se začal naplňovat alternativní scénář, který ukazoval na o poznání rychlejší snižování úrokových sazeb.



Eurodolar

Měnový pár EUR/USD na počátku týdne koketuje s velkou hodnotou 1,08. Technicky vzato se přitom rezistence nachází na úrovni 1,0807, následovaná 1,0885 (38,2 % zotavení z prosincového až dubnového poklesu; dubnová korekce maximum).

Fundamentálně vzato si eurodolar musí dát pozor na dnes odpoledne zveřejněné výrobní ceny v USA (za měsíc duben). Čísla mohou trh navnadit před zítřejším číslem tohoto týdne, kterým bude americká spotřebitelská inflace.



Akcie

Americké akciové trhy včera nic mimořádného nepředvedly. Zajímavý více než 6% růst si připsaly akcie výrobce čipů ARM poté, co se zde objevily zprávy, že tato společnost plánuje otevřít divizi pro vývoj čipů pro umělou inteligenci. Akcie společnosti Intel posílily přibližně o 2 % po zprávě, že vedení tohoto výrobce čipů jedná se společností Apollo Global Management o pomoci s výstavbou továrny v Irsku, která by mohla vyjít na 11 mld. USD. A do třetice k výrobcům čipů, analytici Jefferies zvýšili cílovou cenu pro akcie Nvidia na 1200 z 620 USD. Akcie Nvidia však na tuto zprávu reagovaly jen minimálně. Akciím Tesla pomohly k 2% růstu zprávy o tom, že americký prezident Biden se chystá v tomto týdnu oznámit soubor nových cel pro Čínu, které by mohly obsahovat i cla na elektrická auta.