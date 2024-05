PPF měla v roce 2023 čistý zisk 1,45 miliardy eur, o rok dříve 164 milionů eur

Skupina PPF vykázala za rok 2023 čistý zisk téměř 1,45 miliardy eur (v přepočtu zhruba 36 miliard Kč), když předloni měla zisk 164 milionů eur (v přepočtu zhruba čtyři miliardy korun). PPF to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. Většího zisku dosáhla PPF pouze za rok 2008, kdy uskutečnila transakci s italskou pojišťovnou .



Na mimořádném výsledku za rok 2023 se podílely jak telekomunikační společnosti, tak i banky a televize na všech trzích, kde PPF působí. Pozitivní roli sehrály podle PPF i jednorázové příjmy z prodeje filipínského a indonéského Home Creditu. Aktiva PPF stoupla o devět procent na 43,5 miliardy eur (v přepočtu zhruba 1,1 bilionu korun).



"Jsem hrdý na společnou práci našich týmů, která k vynikajícím výsledkům za loňský rok vedla. Zároveň mám radost, že se nám nově uzavřenými obchody podařilo vytvořit silný základ pro další rozvoj skupiny v příštích letech,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Jiří Šmejc.



Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.