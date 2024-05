Sony má za celý rok nižší zisk, hůř si vedla finanční součást skupiny

Japonský výrobce elektroniky hospodařil v uplynulém finančním roce s konsolidovaným provozním ziskem 1,21 bilionu jenů (zhruba 177 miliard Kč), což je meziroční pokles o sedm procent. Hůř si vedla finanční součást skupiny a podnik těsně nesplnil odhad prodeje konzolí PlayStation 5. Firma o tom dnes informovala ve své výsledkové zprávě. Finanční rok 2023 skončil v březnu.



Navzdory poklesu je provozní zisk zhruba v souladu s odhady analytiků z ankety společnosti LSEG. Konzolí PlayStation 5 podnik za celý rok prodal 20,8 milionu, zatímco ve svém aktualizovaném cíli z února počítal s prodejem 21 milionů těchto zařízení. tehdy zohlednila slabší prodej v předvánoční sezoně.



Herní sektor obecně zasáhlo zpomalení prodeje. K novým úsporným opatřením přistoupila minulý týden americká společnost , která je výrobcem konzole Xbox. Společnost už v únoru oznámila, že propustí 900 zaměstnanců ve své videoherní součásti a uzavře londýnské studio.



Společnost se v 70. a 80. letech v odvětví spotřební elektroniky proslavila díky několika vynálezům, zejména walkmanu, který umožnil poslouchat hudbu nahranou na kazetách i venku, tedy mimo domov. Následovaly další novinky, jako byl například MiniDisc. Firma se ale z výrobce elektroniky postupně přeměnila v podnik s širším záběrem, jehož součástí je i zábavní sektor včetně filmové tvorby.



Čistý zisk za uplynulý rok firmě klesl o 3,5 procenta na 970,6 miliardy jenů. Tržby se o 18,6 procenta zvýšily a dosáhly 13,02 bilionu jenů (1,9 bilionu Kč). V současném finančním roce, což je do března 2025, podle aktuálních trendů na trhu očekává pokles čistého zisku o 4,7 procenta na 925 miliard jenů a pokles tržeb o 5,5 procenta na 12,31 bilionu jenů.



Konglomerát plánuje částečně vyčlenit svou finanční součást a v říjnu příštího roku její akcie uvést na burzu. Zaměřit se chce na oblast zábavy a na výrobu čipů. Společnost Pictures minulý týden dala najevo zájem o převzetí firmy Paramount, na transakci by se podílela společnost soukromého kapitálu Apollo, uvedla agentura Reuters. Vzniklo by tak velké hollywoodské studio zhruba s dvacetiprocentním podílem na tržbách severoamerických kin.