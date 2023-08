Zisk Sony ve čtvrtletí klesl o téměř třetinu, prodeje ale pozvedla PlayStation 5

Japonskému výrobci elektroniky Sony klesl v prvním čtvrtletí jeho finančního roku provozní zisk meziročně o 31 procent na 253 miliard jenů (zhruba 39 miliard Kč). Firma to uvedla ve své dnešní výsledkové zprávě. K propadu zisku přispěla zejména filmová divize, které se nedařilo. První finanční čtvrtletí skončilo 30. června a výsledek je v souladu s odhady analytiků.



Zisk ve filmové divizi klesl o dvě třetiny, zejména vinou slabého prodeje televizního obsahu. Vliv ale měly i vyšší výdaje na reklamu, protože firma uvedla více filmů do kin. Podnik uvedl, že na vývoj tržeb mohou mít negativní vliv současné stávky ve filmovém odvětví.



Čistý zisk meziročně klesl o 17 procent na 217,9 miliardy jenů (33,6 miliardy Kč). Tržby se o 33 procent zvýšily a dosáhly 2,96 bilionu jenů (463,1 miliardy Kč). Příznivý vliv na hospodaření měly i směnné kurzy, protože slabý kurz jenu firmě zvyšuje příjmy ze zahraničí.



Společnost Sony byla dříve považována za gigant v odvětví elektrotechniky, od té doby se ale transformovala a teď se více zaměřuje na zábavu. Podílí se na tvorbě filmů, hudby a her, patří ale i k hlavním výrobcům obrazových senzorů. V květnu firma uvedla, že zvažuje částečné vyčlenění své finanční divize, která zahrnuje životní pojištění a bankovní služby. Jejím zájmem je totiž posílit investice do zábavního sektoru.



Sony očekává, že v tomto finančním roce prodá 25 milionů konzolí PlayStation 5, což by byl pro tato zařízení rekord. Ke zvýšení prodeje přispěje lepší situace v dodavatelských řetězcích. Uvedených konzolí už se prodalo více než 40 milionů.



Konkurenční společnost Nintendo minulý týden uvedla, že od květnového uvedení na trh prodala 18,5 milionu kopií hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Díky tomu se zvýšil i zájem o její starší konzoli Switch.

(Zdroj: Bloomberg, čtk)