Rozbřesk: Česká koruna na pozitivní vlně, jaké impulsy ji mohou posunout dál?

Česká koruna zažívá v posledních několika týdnech velmi pozitivní období - stojí za ním primárně “jestřábí” revize prognózy ČNB a vyšší domácí inflace, která vedla k omezení tržních sázek na pokles sazeb a k růstu tržních výnosů na krátkém konci české křivky. Dvouleté české swapové sazby (na které je koruna historicky citlivá) vyskočily z 3,9 % do okolí 4,3 %. Navíc se v mezičase vylepšily globální podmínky pro všechny středoevropské měny - začaly klesat tržní dolarové výnosy a své zisky zastavil americký dolar. Co čekat dál?



My nově předpokládáme již pouze “pozvolné” snižování úrokových sazeb v Česku (po 25bps) a v červnu navíc první pokles úrokových sazeb v eurozóně. To by se teoreticky mělo české koruně líbit. Na druhou stranu tržní očekávání jsou již v tuto chvíli nastavena pro korunu ještě příznivěji - tj. trhy již sází na ještě pomalejší snižování českých úrokových sazeb než my. Těžko tedy čekat od pohybu tržních výnosů nový pozitivní impuls.



Na druhou stranu české koruně polo-automaticky může pomáhat potvrzující se oživení domácí ekonomiky, viditelně se vylepšující vnější rovnováha (běžný účet letos očekáváme v přebytku okolo 1 % HDP) a alespoň prozatím příznivé globální prostředí - vedle ECB se ve třetím kvartále na první pokles sazeb začne připravovat asi i americký Fed.



Další razantní apreciace koruny by ovšem mohla v určitou chvíli změnit chování ČNB. Její vlastní citlivostní scénář totiž při 3% posílení koruny indikuje snížení sazeb lehce pod 4 % na konci roku (vs. 4,4 % v základním scénáři). Současná úroveň kurzu je přibližně o 2 % silnější oproti jarní prognóze a důležitou psychologickou hranicí se tak jeví 24,50 EUR/CZK. Z našeho pohledu je ale práh bolesti bankovní rady, tj. situace, kdy koruna bude argumentem pro rychlejší pokles sazeb, na silnějších úrovních - pravděpodobně až v blízkosti 24,00 EUR/CZK.



Pro takový posun by však koruna musela dostat výraznější impuls od domácích fundamentů nebo z globálního prostředí. S tím v tuto chvíli spíše nepočítáme a i když se koruně bude líbit start uvolňování měnové politiky ECB a Fedu, současně ve druhé polovině roku může být spolu s celým regionem více nervózní z klíčových voleb v USA.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 24,70 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy (viz úvodník). Tento týden je na domácí i zahraniční scéně klidnější. Z technického pohledu se zdá, že koruna má potíž usadit se v tuto chvíli na trvalo pod 24,70 EUR/CZK (hladina, kde v průběhu energetické krize na její podporu intervenovala ČNB). Další technickou metou je pak 24,50 EUR/CZK - psychologická úroveň + zhruba 3 % od prognózy ČNB (odpovídající citlivostnímu scénáři ČNB).



Eurodolar

Eurodolar se na úvod týdne pohyboval bez větších změn, tedy nedaleko téměř dvouměsíčního maxima 1,0895, kterého se dotklo minulý týden. V květnu prozatím měnový pár získal 2 %.

Dnešní kalendář očekávaných událostí je pro eurodolar opět nezajímavý, když ve hře bude jen několik vystoupení centrálních bankéřů (mezi nimi bude např. i prezidentka ECB Ch. Lagardeová).



Regionální Forex

Maďarská centrální banka dnes sníží svoji základní úrokovou sazbu o dalších 50 bazických bodů, čímž ji posadí na stále vysokých 7,25 %. Rozhodnutí MNB by nemělo vyvolat nijak dramatickou odezvu, neboť trh s ním počítá.

Důležitý však bude signál vyslaný směrem k červnu, neboť maďarská inflace se má ve druhé polovině roku zvedat a úrokový diferenciál vůči Fedu (ale i ECB) je přece jenom utaženější. Na druhou stranu velmi silný a v podstatě i stabilní forint dává MNB prostor zůstat při snižování sazeb agresivní. My se však domníváme, že MNB zůstane spíše opatrná a v červnu by tak mělo dojít ke snížení již jen o 25 bazických bodů.