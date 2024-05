WSJ: Ekonomika bude mít v prezidentských volbách zásadní roli, Biden by měl ukázat pochopení pro obavy z růstu cen

Americký prezident Joe Biden by měl ukázat větší pochopení pro obavy voličů z růstu cen. O ekonomice hovoří podle členů své Demokratické strany příliš pozitivně. Velký důraz klade na dobrou situaci trhu práce, zatímco voličům vadí inflace, píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Ekonomika bude podle něj hrát v nadcházejících amerických prezidentských volbách zásadní roli.



Když se hospodářství daří, úřadující prezident obhájí svůj mandát. Když se ekonomice nedaří, nebo pokud mají lidé ten pocit, úřadující prezident nemá šanci. Mechanismus vystihuje známé heslo "It’s the economy, stupid!" (Jde o ekonomiku, hlupáku) z roku 1992, kdy se utkal Bill Clinton s tehdejším prezidentem Georgem Bushem starším.



Voliči ve Spojených státech jsou něco málo přes pět měsíců před konáním voleb ohledně stavu ekonomiky pesimističtí, připomíná list. Průzkumy navíc ukazují, že mnoho voličů nahlíží výrazně pozitivněji na předpandemickou ekonomiku z časů bývalého prezidenta Donalda Trumpa, o kterém se předpokládá, že jej do prezidentského klání nominuje Republikánská strana. Obavy demokratů narůstají s tím, jak začíná sezona letních dovolených. Biden se v červnu chystá na dvě zahraniční cesty - přičemž domácím otázkám věnuje méně času, připomíná WSJ.



Když Biden hovoří o ekonomice, často klade důraz na pozitivní údaje. Na nedávném večeru v Bostonu vyzdvihl čísla o počtech pracovních míst a investice do výroby a technologií. Pak řekl: "Musíme udělat víc, ale inflace klesla z devíti na tři procenta." Při nedávném rozhovoru se CNN odpověděl na dotaz, jak zlepšit spotřebitelskou důvěru: "Už se nám to podařilo."



"Ten problém přetrvává. Jeho touha přisvojovat si zásluhy je obrovskou překážkou v tom, aby s voliči v této otázce navázal spojení," říká David Axelrod, který byl hlavním stratégem prezidentské kampaně bývalého prezidenta Baracka Obamy. "To jsme se naučili v letech 2011 a 2012. Můžete citovat statistiky horem dolem, ale důležité je, jak ekonomiku vnímají lidé," dodává.



Nový průzkum agentury Cook Political Report provedený ve spolupráci s demokratickými a republikánskými strategickými firmami, ukázal, že Trump vede nad Bidenem v šesti ze sedmi tzv. swing states, tedy "kolísavých" států, které nejsou dlouhodobě baštou jedné či druhé strany a které bývají v americkém volebním systému rozhodující. Ve státě Wisconsin jsou pak jejich šance vyrovnané. Průzkum ukázal, že 40 procent voličů v těchto státech si myslí, že Biden dokáže dostat ceny pod kontrolu. Více z nich, přesněji 56 procent, se ale domnívá, že to svede Trump.



Někteří poradci v Bílém domě se zasazují, aby se více projevovala empatie vůči ekonomické situaci některých Američanů. Náznaky, že by se stávající prezident mohl vydat tímto směrem, spatřuje část z nich ve slovech, kterými prezident okomentoval dubnovou zprávu o inflaci: "Vím, že mnoho rodin se potýká s problémy a že i když jsme dosáhli pokroku, máme před sebou ještě mnoho práce."



Bidenovi poradci ale tvrdí, že prezident toho musí udělat více: projevit pochopení, ale také dál mluvit o svých ekonomických úspěších a srovnávat je s Trumpovým přístupem k ekonomice. A to včetně plánů Republikánské strany na prodloužení daňových škrtů pro bohaté.



Poradci dodávají, že Biden skutečně vnímá obavy lidí z vysokých cen, což mu prý připomíná jeho dětství. Doufají také, že prezident postaví svou politiku omezování nákladů do kontrastu s Trumpovou politikou a připomene, že jedním z viníků vyšších cen je chamtivost korporací.