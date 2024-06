Rozbřesk: Koruna vyhlíží výsledek inflace

Po nad očekávání dynamickém růstu mezd za první kvartál dnes přišla na řadu druhé klíčové číslo před červnovým zasedáním ČNB. Tím byla květnová inflace, která dle našeho odhadu meziměsíčně vzrostla o 0,1 % a v meziročním srovnání lehce zvolnila z 2,9 % na 2,7 %. Tržní koncensus byl nastaven na růst spotřebitelských cen o 2,8 %, zatímco ČNB ve své jarní prognóze očekávala 2,5 %.

Spotřebitelské ceny nakonec v květnu meziročně rostly o 2,6 %, meziměsíčně pak stagnovaly.



V porovnání s dubnem viditelně poklesly ceny pohonných hmot, které na totemech čerpacích stanic reagují na levnější ropu a slabší dolar. Týdenní data naznačují, že v květnu došlo ke stabilizaci potravinové inflace, jež v dubnu prudce vzrostla (+1,7 %) a měla hlavní podíl na překvapivě vyšší celkové inflaci. Potraviny jsou však obecně vysoce volatilní položkou, která může překvapit oběma směry. Náklady spojené s bydlením (včetně cen energií) dle našeho odhadu v květnu víceméně stagnovaly, s mírným růstem cen pak počítáme v sekci oblečení.



Z pohledu ČNB bude důležitý právě pohled do struktury inflace. Headlinové číslo totiž v sobě stále zahrnuje dva rozdílné příběhy. Na jedné straně relativně svižně zvolňující inflaci zboží, na druhé pak nadále vysoké a setrvačné cenové tlaky v sektoru služeb, ať již jde o inflaci v pohostinství a hoteliérství nebo cestovním ruchu. Právě ta je pro tuzemské centrální bankéře důležitým proinflačním rizikem, na které vehementně upozorňují několik posledních měsíců. Zvláště s ohledem na napjatý trh práce a probíhající oživení spotřebitelské poptávky. V tomto smyslu bude důležité sledovat dynamiku jádrové inflace dle metodiky ČNB (publikována okolo poledne), jejíž momentum („inflace tady a teď“) od ledna postupně zrychluje.



Celkové vyznění dnešních inflačních čísel by mělo být z pohledu ČNB relativně neutrální. Stabilizace inflace po překvapivém zvýšení v dubnu je dobrou zprávou, pohled do struktury však nadále ukazuje na rizika pro desinflační proces. V kombinaci s razantním růstem mezd a přehodnocením výhledu na vývoj úrokových sazeb v zahraničí směrem nahoru má ČNB silné argumenty, aby již na červnovém zasedání (27.6.) zvolnila tempo uvolňování měnové politiky na 25 bazických bodů.





*** TRHY ***



Koruna

Začátek týdne se na korunovém trhu nese ve znamení poklidného obchodování a česká měna se tak drží v těsné blízkosti úrovně 24,60 EUR/CZK. Dnes bude pozornost koncentrována na výsledek tuzemské inflace za květen, která dle našeho odhadu meziročně mírně zvolnila z 2,9 % na 2,7 % (viz úvodník). To by byla pro korunu relativně neutrální zpráva, která by zřejmě větší míru rozkolísanosti nevyvolala, pokud by nepřekvapila např. horší struktura inflace.



Eurodolar

Překvapivé rozhodnutí francouzského prezidenta Macrona vyhlásit v reakci na výsledky eurovoleb předčasné parlamentní volby (uskuteční se ve dvou kolech 30. června a 7. července) spustilo výprodej francouzských vládních dluhopisů a eura. Eurodolar se v důsledku toho podíval pod hladinu 1,075, ale dále se nedostal. Euro každopádně čeká měsíc nejistoty, kterak francouzské volby dopadnou. Připomeňme přitom, že fiskální situace Francie není dobrá a agentura S&P zemi nedávno snížila rating. Jinak řečeno druhá nejsilnější ekonomika měnové unie si nemůže dovolit fiskálně nezodpovědnou vládu.

Dnes by mohlo být klidněji, ale může jít jen o klid před bouří, kterou mohou obstarat zítřejší události v USA - inflace za květen a zasedání Fedu.