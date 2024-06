Rozbřesk: Volby do Evropského parlamentu přinesly posílení antisystémových stran

Víkendové volby do Evropského parlamentu přinesly vzestup antisystémových stran – ať již jde o zisky AfD v Německu nebo Národního sdružení Marine Le Penové ve Francii, na které prezident Macron zareagoval rozpuštěním parlamentu a vyhlášením předčasných voleb. V Česku překvapila koalice Přísahy a Motoristů, stejně jako komunisté (Stačilo!). Z pohledu formování nového EP je důležitý solidní výsledek lidovecké frakce EPP (184 křesel), který otevírá dveře pro druhé funkční období šéfky komise Ursuly Von der Leyenové.



Bezprostřední dopad voleb do EP na trhy bývá tradičně omezený, nicméně hned z rána ztrácí euro vůči dolaru asi půl procenta. Svou roli však mohou sehrát i dozvuky pátečního obchodování, především překvapení v podobě dat z amerického trhu práce. Nad očekávání silná payrolls (+272 tis. vs. +180 tis.) totiž v kombinaci s rychlejší mzdovou dynamikou v USA vyvolaly razantní tržní reakci, jejímž výsledkem byl nárůst rizikové averze a propad eurodolaru po 1,08 EUR/USD.





Evropské volby se v Česku staly hlasem proti vládě, soudí politologové - https://t.co/xQVhnIMrnh pic.twitter.com/XjkBi4i0pq

Silná data z amerického trhu práce nejsou příjemnou zprávou pro Fed, jež bude zasedat ve středu. Na rozdíl od ECB zůstanou sazby v Americe beze změny, neboť cenové tlaky zůstávají stále až příliš silné a setrvačné. To by ostatně měla potvrdit i květnová inflace (středa) – koncensus očekává meziměsíční jádrovou inflaci na silných +0,3 %, v meziročním srovnání pak její lehké zvolnění na 3,5 %. V případě Fedu budou trhy zajímat především tzv. dot plos, neboli projekce úrokových sazeb jednotlivých členů FOMC. Ti počítají v tomto roce stále s trojím snížením sazeb, pravděpodobná je však revize na jeden až dva 25bps “cuty”.



Také v tuzemsku je makro kalendář nabitý. Zatímco v minulém týdnu rezonovala zejména nad očekávání svižná mzdová dynamika za první kvartál, v úterý bude hrát prim výsledek inflace za květen. Ta dle našeho odhadu meziročně mírně zvolnila z 2,9 % na 2,7 %. Tržní koncensus je nastaven na 2,8 %, ČNB očekává 2,5 %. Z pohledu centrální banky bude důležitý pohled do struktury inflace, resp. stále svižně zdražujících služeb, které jsou jedním z hlavních proinflačních rizik. Právě ta budou hlavním důvodem, proč ČNB na červnovém zasedání dle našeho názoru sníží sazby již pouze o 25bps.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna v minulém týdnu posilovala pod 24,60 EUR/CZK, páteční budíček v podobě nad očekávání silných payrolls v USA a rostoucí averze k riziku, resp. posilujícím dolarem se ji však logicky nezamlouvala. V tomto týdnu bude hrát na domácím poli prim výsledek květnové inflace (viz úvodník). Náš odhad meziročního zvolnění na 2,7 % je velmi blízko konsensu, tzn. neměl by pro českou měnu představovat výraznější riziko. Pokud by však podobně jako v minulém měsíci došlo k většímu překvapení směrem nahoru, koruna může přejít do ofenzivy. Na druhé straně se musí mít na pozoru také kvůli dění na zahraničních trzích - především zasedání Fedu, které by mohlo naopak prostor pro zisky koruny uzavřít.



Eurodolar

V pátek byly zveřejněny květnové údaje o počtu pracovních míst, které dosáhly 272 tisíc, čímž překonaly laťku 180 tisíc, a to i s ohledem na revizi předchozího stavu o 15 tisíc směrem dolů. Růst mezd zrychlil více, než se očekávalo, zdvojnásobil z 0,2 % na 0,4 % m/m a v meziročním srovnání dosáhl 4,1 % (očekávalo se 3,9 %), což odpovídá jeho klouzavému tříměsíčnímu růstu. Zvýšení míry nezaměstnanosti (4 %) i při poklesu míry participace na 62,5 % nabízí určitou protiváhu.

Dnes ráno se eurodolar propadá pod 1,08 EUR/CZK nejen jako dozvuk pátečních čísel, ale také v reakci na volby do Evropského parlamentu, respektive solidní zisky antisystémových stran. V tomto týdnu bude pro eurodolar zásadní jak výsledek americké inflace za květen, tak zasedání Fedu, které přijdou na řadu ve středu.



Akcie

Závěrečná obchodní seance v 23. týdnu znamenala minimální změny na indexech. V průběhu obchodování vyšel aktualizovaný náhled na první „cut“ od JPMorgan, analytici jej posunuli z července na listopad. Pátek byl poslední seancí na delší dobu, kdy se akcie Nvidia obchodovaly nad hodnotou 1000 USD. Po trhu investory totiž čeká dlouho dopředu avizovaný stock split 10 for 1, tedy 10 akcií za 1 v současnosti vlastněnou. Cena akcie bude tedy 10násobně nižší, nicméně v tomto případě se jedná pouze o účetní operaci, a to vzhledem k tomu, že investor bude mít na svém účtu 10krát více akcií. Tento krok může vést v budoucnu k zařazení akcie do indexu Dow Jones Industrial Average a určitě bude nyní společnost atraktivnější a snáze dosažitelná pro běžného retailového investora, NVDA -0,09 %.