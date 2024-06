Fed přehodnotil svůj výhled, Goldmani varují před korekcí a futures jsou v červeném

Fed včera přehodnotil svůj výhled a nyní počítá jen s jedním snížením sazeb v letošním roce. varuje před korekcí koncem léta. A britský trh s bydlením se ochlazuje. Futures jsou dnes v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,3 %.



Představitelé Federálního rezervního systému včera přehodnotili svá očekávání ohledně snížení úrokových sazeb v letošním roce. Aktualizované ekonomické projekce politiků ukázaly, že v roce 2024 podle jejich středního odhadu očekávají snížení výpůjčních nákladů pouze jednou namísto tří snížení, se kterými se počítalo dříve. Rovněž zvýšili svůj výhled na inflaci, a to i poté, co lepší data o spotřebitelských cenách, která byla zveřejněna před zasedáním Fedu, vyvolala optimismus. Předseda Fedu Jerome Powell si však nechal otevřené dveře pro případná další snížení, když zdůraznil, že nové prognózy představují konzervativní přístup. Fed však neodradil obchodníky s dluhopisy, kteří dále sází na snížení sazeb. A mezitím se podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Joachima Nagela zdá být základní růst spotřebitelských cen v Evropě vytrvalý.

Ne každý se však zapojuje do probíhající rally. Podle Scotta Rubnera, generálního ředitele divize globálních trhů a taktického specialisty , by si obchodníci měli dát pozor na oslabení akciového trhu koncem tohoto léta, kdy pozice v amerických akciích dosáhnou svého limitu. Letos index S&P 500 vzrostl o 14 %, což je nejlepší začátek volebního roku v historii, napsal Rubner v komentáři pro klienty. Pozice na trhu však vysílají znepokojivé signály na cenách akcií, takže Rubner „koncem léta modeluje korekci“, napsal.



Lídři skupiny G7 jsou připraveni dosáhnout politické dohody o poskytnutí pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard dolarů za použití zisků vytvořených zmrazenými ruskými státními aktivy. Technické detaily dohody však budou muset být dokončeny po summitu lídrů G7, který se tento týden uskuteční v Itálii. Administrativa prezidenta Joea Bidena zároveň rozšiřuje sekundární sankce s cílem omezit prodej polovodičových čipů a dalšího zboží do Ruska, přičemž se zaměřuje na prodejce třetích stran v Číně a v dalších zemích. Američtí představitelé varují, že se rostoucí počet protivníků v čele s Ruskem snaží ovlivnit letošní prezidentské volby prostřednictvím najímaných komerčních firem a využívání generativní umělé inteligence.



Britský trh s bydlením se ochlazuje a naděje na bezprostřední snížení úrokových sazeb mizí, uvedl Royal Institution of Chartered Surveyors. Společnost RICS ve čtvrtek uvedla, že její index poptávky nových kupujících minulý měsíc klesl na nejnižší úroveň od listopadu. Klesly také ukazatele cen domů a počet dohodnutých prodejů. Očekávaný pokles hypotečních nákladů v důsledku vytlačených kupujících nepředpokládá, když investoři sázejí na to, že Bank of England bude držet svou referenční sazbu na 16letém maximu déle, než se původně očekávalo.