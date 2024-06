Spotřebitelské ceny se v květnu zastavily, Fed může být jistější o jejich směru

Data o spotřebitelských cenách v zámoří dopadla z pohledu dluhopisových i akciových investorů dobře. Hlavní čísla jsou shodně o desetinu procentního bodu pod odhady, dokládají ústup inflace a podpoří spekulace na dřívější pokles úrokových sazeb už v září. Celková inflace klesla na 3,3 z dubnových 3,4 procenta. Čekalo se udržení tempa. Jádrová inflace pak vykázala zpomalení na 3,4 z 3,6 pct, zatímco tržní konsensus předpokládal pokles jen na 3,5 procenta.



Meziměsíčně spotřebitelské ceny za květen stagnovaly, na čemž se hodně podepsaly taktéž stagnující ceny potravin spolu s 2procentním poklesem cen energií. Po očištění o nejádrové položky cenový index stoupl oproti dubnu o 0,2 procenta. I to je však pod odhady a na úrovni, při jejímž udržení by se meziroční růst postupně snižoval pod 2,5 procenta.

Když se podíváme do struktury, index táhnou dolů ceny nových aut nebo oděvů či dopravní služby. Náklady na bydlení stoupají a drží si své tempo, služby jako celek (a tím více služby bez nájmů) ale zpomalují a posilují tezi udržitelnosti pomalejší inflace.

Nejen díky udržení zpomalujícího trendu u jádrové inflace, ale také díky cenám služeb by si Fed měl být opět o něco jistější, že je inflace na dobré cestě k cíli, třebaže došlo ke zdržení. Promítnout by se to mělo i do rétoriky po dnešním večerním zasedání. Kromě pochvalné poznámky k inflaci ale podstatné změny nečekáme. Fed nebude chtít být konkrétnější ohledně načasování poklesu sazeb; "později během roku" by stále mělo stačit. Zároveň nebude chtít ani zdůrazňovat přílišnou jistotu a značná váha zůstane na nově příchozích informacích. Očekávání měnového výboru pak významně dokreslí také nová prognóza.