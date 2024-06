Banky poskytly v květnu hypotéky za 23,7 mld. Kč, meziročně o 92 pct. víc

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu hypoteční úvěry za 23,7 miliardy korun. Proti dubnu je to růst o osm procent, meziročně o 92 procent. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 5,07 procenta z dubnových 5,1 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



Rychlost meziměsíčního poklesu sazeb se ale proti předešlým měsícům snížila. Tento vývoj jde na vrub rozkolísaným tržním úrokovým sazbám, které začaly v polovině března opět růst, uvedla asociace.



Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v květnu dosáhl 20,1 miliardy korun, dvacetimiliardovou hranici překonal poprvé od března 2022. V dubnu byl 18,8 miliardy korun. Objem refinancovaných úvěrů, interně či z jiné instituce, činil 3,6 miliardy korun. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték byl v květnu 15,1 procenta. Letošní průměr je 15,7 procenta. Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl 5543, což je nejvyšší hodnota od března 2022.



"Květnová a dubnová čísla potvrzují solidní oživování hypotečního trhu, po téměř dvou letech se z pohledu objemu poskytnutých hypoték dostáváme nad úrovně roku 2020 a pokud se daný vývoj udrží, mohl by se za celý letošní rok pohybovat objem poskytnutých hypoték zhruba na úrovni roku 2020, který byl z tohoto pohledu hned po rekordním roce 2021 druhý nejsilnější," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.



Průměrná hypotéka v dubnu pokračovala v růstu, a to z 3,6 milionu korun na 3,63 milionu korun. Dosáhla tak nové maximální úrovně. Dosáhnout na vyšší hypotéku umožňuje podle asociace postupný pokles hypotečních sazeb či uvolnění limitů ze strany České národní banky.



Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou hypotéku zvýšení měsíční splátky o zhruba 1500 až 2000 Kč. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená současná hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 Kč. Splátka hypotéky jeden milion korun s třicetiletou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5500 Kč.