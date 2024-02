Hypoindex: Průměrná sazba hypoték počátkem února klesla na 5,6 procenta

Průměrná sazba hypoték na počátku února klesla z lednových 5,96 procenta na 5,6 procenta. Je tak na nejnižší hodnotě od června 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.



"Hypoteční sazby i nadále pokračují ve svém klesajícím trendu. Úrokové sazby hypotečních úvěrů všech fixací poprvé od jara 2022 klesly pod šestiprocentní hranici," uvedl hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,6 procenta v únoru klesla o 761 korun na 21.710 korun. Za posledních 12 měsíců zlevnily splátky hypotečního úvěru v průměru o 1630 korun.



"Aktuálně se zlevňují kratší fixace a banky nabízejí výhodně hypoteční úvěry s roční, dvouletou či tříletou fixací," řekl ČTK regionální ředitel společnosti FinGO Adam Kaška. Nemá podle něj nyní smysl aktuální sazby fixovat na déle než tři roky. Předpoklad dalšího klesání sazeb bude s trhem hýbat dál a zájem o úvěry na bydlení opět poroste, doplnil ředitel společnosti Frenkee Jiří Hluchý. Realitní makléř Century 21 Petr Bulan v poslední době registruje zvýšenou poptávku klientů, kteří plánují financovat nemovitost pomocí hypotéky. Jde hlavně o klienty těch bank, jež výrazně snížily úrokové sazby, dodal.



Nejvýrazněji zlevňují podle Hypoindexu hypotéky s desetiletou fixací, jejichž sazby se snížily o 0,6 procentního bodu. Hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) nabízejí banky v průměru za 5,4 procenta. Úrokové sazby hypoték fixovaných na deset let pro mladé do 36 let, které banky poskytují s LTV nad 80 procent, klesly na 5,59 procenta.



Po desetiletých fixací zlevňují nejvýrazněji hypotéky s fixací na jeden rok, a to v průměru o 45 bodů na 5,85 procenta, a u hypoték pro mladé na 5,33 procenta. Hypotéky fixované na tři roky zlevnily stejně jako v minulém měsíci o 0,21 bodu na 5,6 procenta, respektive 5,79 procenta. Úrokové sazby hypoték s fixací na pět let klesly nejméně, a to o 0,17 bodu na 5,57, respektive 5,76 procenta.



Nejlevnější na trhu byly dosud hypotéky s pětiletou fixací a LTV do 80 procent. Nyní se ale do čela dostaly hypotéky pro mladé s fixací na jeden rok, které činí 5,33 procenta. Následují je hypotéky s LTV do 80 procent a desetiletou fixací s 5,4 procenta.



Česká národní banka (ČNB) by měla podle expertů pravděpodobně pokračovat ve snižování úrokových sazeb i na následujících měnově-politických zasedáních. Hypoteční banky reagují na každou změnu základních úrokových sazeb s určitým zpožděním, hypotéky by tak měly zlevňovat i v dalších měsících.



"Trendem bank je snižování zejména nejkratších fixací na jeden nebo dva roky. Zdražovat či úplně přestat nabízet by naopak měly fixace dlouhé na sedm, deset a více let. Tento směr vývoje hypotečních sazeb se dá očekávat i v následujících měsících, a to i z důvodu dalšího očekávaného snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB," dodal Sýkora.