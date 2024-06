Hlavní ekonom ECB mírní obavy z dopadů výprodeje na finančních trzích ve Francii

Hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane mírní obavy z dopadů výprodeje na finančních trzích ve Francii. Podle něj není nutné zemi spěchat na pomoc, protože vývoj tam není chaotický. Lane to dnes řekl v rozhovoru s agenturou Reuters. Výprodej zasáhl francouzské finanční trhy minulý týden a byl reakcí na oznámení prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásit předčasné volby.



Lane stále věří, že míra inflace v eurozóně se v příštím roce vrátí k dvouprocentnímu cíli ECB. V květnu podle rychlého odhadu statistického úřadu Eurostat inflace zrychlila na 2,6 procenta z dubnového tempa 2,4 procenta. Kvůli dopadům pandemie covidu-19 a následné války na Ukrajině se inflace v eurozóně v říjnu 2022 dostala na rekordních 10,6 procenta.



"Na trzích vidíme přecenění, ale není to teď ve světě neuspořádaných trhů," řekl Lane v rozhovoru na akci NEXT Newsmaker, kterou agentura Reuters uspořádala v budově Londýnské akciové burzy (LSE).



Brutální výprodej na francouzských trzích přišel minulý týden, když investoři vyhodnocovali další vývoj po volbách do Evropského parlamentu (EP), které dopadly pro Macrona tak špatně, že se rozhodl rozpustit francouzský parlament. Nyní je ve hře i to, že se ve Francii dostane k moci krajní pravice. Právě silný výprodej vedl část analytiků k názoru, že by ECB mohla intervenovat a začít nakupovat francouzské státní dluhopisy.



Lane ale dnes řekl, že výkyvy na finančních trzích ve Francii nenaplňují zásadní podmínku, která je nutná, aby ECB začala intervenovat. A tou je, že nárůst rizikové prémie je bezdůvodný a chaotický. V tomto případě šlo podle něj pouze o reakci na politický vývoj.



Prezidentka ECB Christine Lagardeová později dodala, že ECB bude situaci na trzích sledovat, protože cenová a finanční stabilita jsou úzce propojeny. "Cenová stabilita jde ruku v ruce s finanční stabilitou," řekla Lagardeová novinářům v Paříži. "Velmi dbáme na hladké fungování finančních trhů a dnes v tom pokračujeme," dodala.



Ani Lane ani Lagardeová se situaci ve Francii přímo nezabývali. Lane ale řekl, že vlády všech zemí eurozóny musejí dodržovat fiskální rámec Evropské unie a zapojit se do dialogu s Evropskou komisí (EK). Zdroje z ECB o víkendu agentuře Reuters řekly, že nemají v plánu jednat o nouzových nákupech francouzských dluhopisů a že je na pařížských politicích, aby uklidnili investory.



Volby, které se ve Francii budou konat 30. června a 7. července, zintenzivnily obavy o fiskální udržitelnost ve Francii, která má po Německu druhou největší ekonomiku v eurozóně. Francie má kvůli vysokému deficitu odnedávna i nižší úvěrový rating. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval, že vítězství krajní pravice ve volbách může vést až k finanční krizi.



ECB v červenci 2022 zavedla nástroj TPI (Transmission Protection Instrument), kterým se snaží zajistit hladkou transmisi měnové politiky. Tedy aby finanční trhy správně fungovaly napříč celou eurozónou. Nástroj bance umožňuje nakupovat neomezené množství dluhopisů konkrétní země eurozóny, která se ocitla pod tlakem trhu, ale pouze v případě, že daná země splňuje dohodnuté parametry, včetně fiskálních pravidel EU.



Velkou šanci na vítězství v parlamentních volbách ve Francii má podle průzkumů Národní sdružení (RN) Marine Le Penové. Tato formace, označovaná za euroskeptickou, jasně vyhrála i volby do EP.