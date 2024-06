Čínská automobilka Leapmotor zahájila výrobu elektromobilů v Polsku

Společný podnik čínské automobilky Leapmotor a koncernu Stellantis zahájil výrobu elektromobilů čínské firmy v závodě Stellantisu v polském městě Tychy. Podle agentury Reuters to s odvoláním na vedení automobilky Leapmotor uvedli analytici společnosti Jefferies.



První kusy malého elektromobilu T03 firmy Leapmotor vyjely z montážního závodu Stellantisu v Polsku minulý týden. Sériová výroba by se naplno měla rozjet v září, uvedlo vedení Leapmotor na setkání s analytiky.



Stellantis má ve společném podniku s Leapmotor podíl 51 procent. Podle smlouvy má Stellantis výhradní práva na výrobu, vývoz a prodej produktů Leapmotor mimo Čínu. Je to první taková smlouva pro zavedenou západní automobilku. Podnik nazvaný Leapmotor International je součástí širší spolupráce mezi oběma skupinami, v rámci které Stellantis koupil 21procentní podíl v čínské firmě za 1,6 miliardy USD (37 miliard Kč).



Agentura Reuters v březnu s odvoláním na informované zdroje uvedla, že si Stellantis vybral svůj polský závod jako první výrobní základnu pro vozy Leapmotor v Evropě. Důvodem jsou především nižší náklady.



Společnost Jefferies dodala, že společný podnik plánuje od prvního čtvrtletí příštího roku vyrábět v polském závodě druhý model Leapmotor, a to sportovně-užitkový vůz (SUV) A12. Společnost Leapmotor také začala připravovat místní výrobu komponentů.



Výrobní náklady v polské továrně činí 400 až 500 eur (9900 až 12.300 Kč) na jeden vůz. To je podobné jako v závodě Leapmotor v Číně. V Itálii je to zhruba 1000 eur, uvedlo podle Jefferies vedení automobilky.



Evropská komise (EK) minulý týden oznámila, že od července zavede dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny. Pro společnost Leapmotor má dodatečné clo činit 21 procent.