Rozbřesk: Blíží se další napínavé zasedání ČNB, Česká měna pod tlakem vyhlíží ČNB a francouzské volby

V tomto týdnu nás čeká další zasedání ČNB, které bude pro trhy do poslední chvíle “napínavé”. Většina centrálních bankéřů včetně guvernéra v posledních čtrnácti dnech otevřeně mluvila o tom, že si dokáže představit pokles sazeb jak o 25bps, tak eventuálně o 50bps.



Pro rychlejší pokles sazeb hovoří zejména nečekaně prudký propad investic v prvním kvartále 2024. I když se s vysokou pravděpodobností jedná o “dočasný efekt” konce víceletého finančního rámce EU, část bankovní rady může mít strach, že historicky stále vysoké nominální úrokové sazby mohou k investičnímu poklesu přispívat. K pocitu, že současná úroveň sazeb dusí ekonomiku až “příliš” může přispívat i oproti prognóze lehce nižší jádrová inflace a mírně silnější koruna.



Na druhou stranu, koruna v posledních dnech v důsledku méně příznivých globálních podmínek slábne a není vyloučené, že výraznější pokles úrokových sazeb by mohl její ztráty ještě přiživit. Současně může být znepokojující i pohled do struktury jádrové inflace - její momentum zvolňuje zejména kvůli poklesu cen v mezinárodně obchodovatelném zboží. Pohled na segment služeb zůstává naopak dál velmi znepokojující - inflační momentum v segmentech jako pohostinství a hoteliérství nebo rekreace zůstává výrazně nad dlouhodobými průměry. To je znepokojující, zvláště když vezmeme v potaz až překvapivě rychlý růst mezd v podnikatelské sféře a vysokou míru úspor domácností - klesající úspory a rostoucí příjmy se mohou lehce odrazit právě ve vyšší poptávce po službách a přetrvávající vyšší inflaci v tomto segmentu.



To vše jsou argumenty vedoucí spíše k opatrnosti. Navíc situační zpráva připravená odborným aparátem ČNB bude pravděpodobně dál (stejně jako květnová prognóza) ukazovat na opatrnější snižování sazeb po 25bps. Proto věříme, že tato varianta má v červnu stále o něco vyšší pravděpodobnost. Pokud by se centrální banka rozhodla snížit sazby znovu o 50bps, je možné, že ke konci roku si pak na některém ze zasedání může vybrat pauzu a počkat si například na efekty “lednového přecenění” v roce 2025.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává pod tlakem a pohybuje se lehce nad 24,90 EUR/CZK. Pokud se v tomto týdnu naplní naše předpoklady a ČNB se přikloní k opatrnějšímu snížení sazeb o 25bps, může to být pro korunu lehce pozitivní zpráva. Na druhou stranu před francouzskými mimořádnými volbami mohou být všechny evropské trhy nervózní a pro korunu může být tak jako tak složité vymanit se z defenzivy.



Eurodolar

Slabé indexy PMI v eurozóně stlačily eurodolar v pátek pod 1,07, když na zhoršení podnikatelského sentimentu se zjevně podílely i obavy z výsledku francouzských parlamentních voleb (jejich první kolo proběhne tuto neděli).

Dnes bude ve hře další podnikatelská nálada, když tentokrát to bude německé Ifo. Kromě těchto dat však promluví také řada centrálních bankéřů z ECB a Fedu.



Akcie

Index S&P 500 zaznamenal za předchozích osm týdnů pouze jednu týdenní ztrátu. Navzdory slabému závěru týdne si připsal další týdenní růst, když v minulém týdnu posílil o 0,6 %. Mezi nejslabšími akciemi v rámci indexu S&P 500 byly akcie Hewlett Packard, které odepsaly přibližně 4 %. Tento titul má od začátku tohoto měsíce nasbíraných přes 16 % zisku. Akcie Micron si přes páteční propad rovněž drží od začátku velice solidní dvouciferné zhodnocení. Těm největším technologickým gigantům v čele s akciemi Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon či Netflix se celkem dařilo. Akcie Nvidia oslabily v pátek již druhým dnem v řadě, což je pro tento titul dost neobvyklé. Akcie Nvidia ale od svých výsledků dne 22. května posílily o více než 33 % a od začátku roku přidávají dokonce neuvěřitelných 155 %.