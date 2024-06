Altman: V určitém časovém bodu, který nemusí být vzdálený několik desetiletí, se trhy probudí a fiskální situace se jim nebude líbit

Roger Altman ze společnosti na CNBC hovořil o svém pohledu na ekonomický vývoj v USA, a to zejména v souvislosti s tématem fiskálního výhledu, rozpočtových deficitů a vývoje vládního zadlužení. Poukázal na to, že v minulosti dosahovaly rozpočtové příjmy v průměru přibližně 19 – 20 % HDP, v posledních letech jsou o něco nižší. Podle predikcí by přitom výdaje měly v budoucnu dosahovat asi 24 % HDP. Podle ekonoma řešení spočívá „na obou stranách této rovnice“.



Altman tedy míní, že ve Spojených státech bude třeba jak zvýšení rozpočtových příjmů, tak snížení výdajů tak, aby klesly rozpočtové deficity a vývoj zadlužení se nedostal mimo kontrolu. Politická vůle k takovým změnám ovšem podle něj nyní patrná není. A můžeme se tedy ptát: „Co přinese potřebné řešení? Odpovědí může být bohužel krize.“ K tomu zopakoval, že „skutečným řešením je dostat příjmy zpátky k historickému standardu a zároveň dosáhnout omezení výdajů“.



„Nejde jen o to změnit jednu stranu, s ohledem na velikost problému je nerealistické čekat, že by to stačilo,“ míní expert. K tomu dodal, že souhlasí s názorem Wall Street Journal, který se také věnuje deficitům i s tím, že 7% rozpočtové deficity jsou při současné síle americké ekonomiky „nebezpečné“. To se podle ekonoma musí „aktivně změnit, jinak si tržní síly změnu vynutí.“ Trhy přitom mohou mít tendenci podobná témata dlouho ignorovat, ale pak se situace prudce otočí. Altman to podle svých slov během své kariéry zažil mnohokrát.



„V určitém časovém bodu, který nemusí být vzdálený několik desetiletí, se trhy probudí a nebude se jim to líbit,“ uvedl Altman v souvislosti s fiskálním vývojem v USA. Dodal: „Bylo by dobré to vyřešit kontrolovaným způsobem dříve. Vyřešeno to bude, jen si nejsme jistí, že se tak stane tou jednodušší cestou.“ Na trzích přitom podle něj nyní panuje ideální prostředí, protože inflace klesá, akciové trhy rostou, ekonomika stále poměrně rychle roste, i když jsou patrné známky určitého zpomalení. V takovém prostředí podle ekonoma trhy nemusí problémům typu fiskálního vývoje věnovat takovou pozornost, ale pokud dojde ke změně, může se jejich pozornost přesunout i sem.



Altman poukázal na to, že americké hospodářství již čtyři roky prochází poměrně silným oživením: Mezi vyspělými ekonomikami je to výrazná výjimka a podle ekonoma se na to někdy zapomíná, když se lidé snaží vysvětlit růst akciového trhu. „Jde o určitou oslavu americké ekonomiky a jejího soukromého sektoru,“ míní ekonom. Na závěr pak zopakoval, že fiskálnímu tématu nemusí být ze strany trhů v současném prostředí věnováno více pozornosti, změnit by se to mohlo, pokud by se podmínky zhoršily.



Zdroj: CNBC