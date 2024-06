Čína chce, aby EU do 4. července zrušila předběžná cla na její elektromobily

Evropská komise (EK) povede tento týden s Čínou technická jednání o plánovaných unijních clech na čínské elektromobily. S odkazem na mluvčího EK to dnes uvedla agentura Reuters. Čína chce, aby Evropská unie do 4. července rozhodla o zrušení předběžných cel na čínské elektromobily, informoval předtím čínský státní deník Global Times. Komise navrhla zavést dodatečná cla až 38,1 procenta na elektromobily dovážené z Číny. Mezitím EK vyšetřuje dotace pro čínské výrobce elektromobilů, které považuje za nespravedlivé.



Čína opakovaně vyzvala EU ke zrušení cel a vyjádřila ochotu jednat. Peking se nechce zaplést do další obchodní války, protože ho stále tíží americká cla, která na jeho zboží uvalila administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tvrdí, že pokud by k celní válce došlo, podnikne všechny kroky na ochranu čínských firem.



"Unijní strana zdůraznila, že jakýkoli vyjednaný výsledek vyšetřování musí být účinný při řešení subvencování, které způsobuje újmu. Nyní budou obě strany pokračovat v jednání, konkrétně se tento týden uskuteční technická jednání v Bruselu," uvedl mluvčí EK.



Obě strany se dohodly na obnovení jednání o clech po sobotním telefonátu mezi komisařem EU Valdisem Dombrovskisem a čínským ministrem obchodu Wang Wen-tchaem. Telefonát se uskutečnil při návštěvě německého ministra hospodářství Roberta Habecka v Číně. Habeck podle agentury Reuters uvedl, že dveře k diskusi jsou otevřené.



"Samozřejmě musíme chránit naši ekonomiku před nekalými obchodními praktikami - v ideálním případě pomocí vzájemně dohodnutých řešení. Proto je dobře, že Evropská komise nadále nabízí čínské straně jednání o clech," řekl německý kancléř Olaf Scholz na dnešní akci pořádané německou průmyslovou lobby BDI. "Je ale jasné, že potřebujeme také vážný posun a pokrok ze strany Číny," dodal šéf německé vlády.



Nejlepším výsledkem jednání bude, když EU zruší své rozhodnutí o clech před 4. červencem, napsal v neděli s odvoláním na zdroje list Global Times. Přibývající protekcionistické kroky EU vyvolávají protiopatření ze strany Číny. Eskalace obchodního napětí by vedla pouze ke ztrátám pro obě strany, uvedl list.



Předběžná cla mají platit do 2. listopadu, kdy komise vyšetřování dokončí a učiní konečné rozhodnutí ohledně zavedení dodatečných cel. Ta obvykle platí pět let. EU z Číny loni nakoupila elektromobily za 9,7 miliardy eur (242 miliard Kč).