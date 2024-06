Novo Nordisk získal v Číně povolení pro svůj populární přípravek na hubnutí

Čína schválila používání populárního přípravku na hubnutí Wegovy, který vyrábí dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk. Dnes o tom informují zahraniční média. Čína je druhou největší ekonomikou na světě ze Spojenými státy a podle odhadů je zemí s nejvyšším počtem lidí trpících nadváhou či obezitou, uvedla agentura Reuters. Akcie Novo Nordisk dnes rostou o necelá 4 %.



Lék s účinnou látkou semaglutid je od roku 2019 dostupný i v České republice, lékaři ho předepisují diabetikům. Už loni v dubnu ministerstvo zdravotnictví omezilo jeho předepisování na hubnutí, protože byl nedostatkový. V Evropě se objevovaly i padělky, před nimiž úřady varovaly.



Silná poptávka po přípravku Wegovy ve Spojených státech a dalších zemích vedla k prudkému růstu ceny akcií společnosti Novo Nordisk. Firma se tak v loňském roce stala nejhodnotnějším veřejně obchodovaným podnikem v Evropě.



Čínská studie z roku 2020 odhaduje, že počet lidí s nadváhou v Číně se do roku 2030 vyšplhá na 540 milionů. To představuje téměř trojnásobek ve srovnání s úrovní z roku 2000. Počet obézních lidí v Číně se podle studie ve stejném časovém horizontu téměř zosminásobí a dosáhne 150 milionů.



Mezi léky na hubnutí, určené právě pro diabetiky s obezitou, patří také například přípravky Ozempic, což je původní název Wegovy, nebo Saxenda.



"Tyto léky vedou nejen ke zlepšení kompenzace diabetu, ale také ke snížení hmotnosti, zlepšení hladin tuků v krvi a krevního tlaku. Některé z nich navíc snižují výskyt kardiovaskulárních komplikací, jako je například srdeční infarkt nebo cévní mozkové příhody," uvedl k tomu loni v listopadu na tiskové konferenci Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) přednosta tamního centra diabetologie Martin Haluzík. Lékaři ale dodávají, že léky je třeba užívat po nasazení pro udržení nižší hmotnosti už celoživotně, při indikaci na hubnutí nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.



Společnost Novo Nordisk nyní masivně investuje do výrobních kapacit, aby dokázala uspokojit poptávku po přípravku Wegowy. V pondělí oznámila, že investuje 4,1 miliardy dolarů (zhruba 95 miliard Kč) do výstavby nového závodu ve Spojených státech.



Novo Nordisk nyní ale čelí konkurenci ze strany amerického rivala Eli Lilly, který loni v USA začal nabízet přípravek na hubnutí Zepbound. Někteří analytici předpokládají, že Čína schválí přípravek Zepbound ještě v letošním roce nebo v první polovině roku příštího.



Patent společnosti Novo Nordisk na semaglutid, který je účinnou látkou přípravku Wegovy, navíc v Číně za necelé dva roky vyprší a tamní výrobci už pracují na vývoji neznačkových verzí přípravku. V Evropě bude patent platit do roku 2031 a ve Spojených státech ještě o rok déle.