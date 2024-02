Globální tržby z prodeje čipů loni klesly, letos se čeká návrat k růstu

Celosvětové tržby z prodeje čipů vloni klesly o 8,2 procenta na 526,8 miliardy dolarů (zhruba 12,3 bilionu Kč) z rekordního maxima 574,1 miliardy dolarů v předchozím roce. Letos by se však měly vrátit k růstu a zvýšit se o 13,1 procenta na 595,3 miliardy dolarů (zhruba 13,8 bilionu Kč). Uvedl to dnes svaz polovodičového průmyslu SIA ve své výroční zprávě o vývoji tržeb. K letošnímu růstu by měl přispět vzestup zájmu o umělou inteligenci (AI), napsala agentura Reuters.



"AI představuje mimořádně silný trh," řekl agentuře Reuters šéf SIA John Neuffer. Růst by letos podle svazu navzdory slabšímu začátku roky měly vykázat i tržby z prodeje čipů pro automobily, které by se měly zvýšit asi o šest procent.



Vloni měla na globální tržby z prodeje čipů negativní vliv slabá poptávka po osobních počítačích a chytrých telefonech. Letos se však očekává vzestup poptávky po vyspělých čipech v důsledku snahy velkých technologických společností uvádět na trh nové produkty a služby využívající umělou inteligenci.



Svaz upozornil, že tržby z prodeje čipů se začaly už ve druhé polovině loňského roku zotavovat. V samotném čtvrtém čtvrtletí vykázaly meziroční nárůst o 11,6 procenta na 146 miliard dolarů.



"Globální tržby z prodeje polovodičů byly začátkem roku 2023 slabé, ve druhé polovině roku se však výrazně zotavily a v roce 2024 se očekává dvouciferný růst trhu," uvedl Neuffer. "Protože čipy hrají čím dále větší a důležitější roli v bezpočtu produktů, na kterých je svět závislý, jsou dlouhodobé vyhlídky polovodičového trhu mimořádně příznivé," dodal.



Odvětví by podle Neuffera mělo v příštích letech těžit i z rostoucí vládní podpory a redukce obchodních bariér.