Prezidentská debata vyvolala úvahy o konci Bidenovy kandidatury, Trump odmítl jasně slíbit uznání výsledků voleb

Šok, zklamání a panika zavládly podle amerických médií v táboře Demokratické strany po první předvolební debatě mezi prezidentem Joem Bidenem a jeho předchůdcem Donaldem Trumpem. Nejistý výkon 81letého demokrata podle webu Politico dokonce vyvolal zákulisní diskuse o tom, že by strana měla do listopadových prezidentských voleb vyslat jiného zástupce.



"Výkon Joea Bidena v debatě byl opravdovým zklamáním. Myslím, že to se nedá nijak okecat," řekla ve vysílání televize CNN bývalá Bidenova mluvčí Kate Bedingfieldová. Další demokraté dávali podobné pocity najevo anonymně.



"Je to špatné," citoval web Semafor nejmenovaný zdroj blízký Bidenově administrativě. "Jsem ve stavu šoku," sdělil zase zpravodajskému serveru Axios jeden z demokratů ve Sněmovně reprezentantů. "Ztratíme ve sněmovně 20 křesel, jestli to takhle půjde dál," reagoval další kongresman.



Biden, který je nejstarším prezidentem v dějinách Spojených států, svým výkonem v debatě podle médií rozhodně nerozptýlil pochybnosti voličů ohledně své způsobilosti k výkonu funkce. Mluvil potichu, jeho hlas byl chraplavý a místy nebyl schopen dokončovat myšlenky. Po debatě uvedl, že se potýkal s bolestí krku.



Demokraté se ihned začali strachovat o osud Bidenovy kandidatury v dosud nevídané míře, napsal deník The Washington Post. Podle Politico panika dosáhla takové úrovně, že někteří diskutují o dosud nemyslitelném postupu, tedy nahrazení prezidenta na postu kandidáta do Bílého domu. "Biden musí odstoupit. O tom není pochyb," uvedl nejmenovaný sponzor Demokratické strany.



Volba stranického kandidáta na prezidenta již skončila a Biden v ní s přehledem zvítězil, nečelil ovšem žádné vážnější konkurenci. Oficiálně demokraté svou nominaci na prezidenta udělí až na srpnovém sjezdu. Agentura AP podotýká, že pokud se Biden sám nerozhodne odstoupit, bylo by téměř nemožné jej na kandidátce nahradit.



Prezident při tom dosud nijak nedal najevo, že by byl ochoten ze souboje s Trumpem odstoupit. V rozhovoru s médii krátce po debatě řekl: "Jedeme dál."

Trump v debatě s Bidenem odmítl jasně slíbit, že uzná výsledek voleb



Republikán Donald Trump hodlá uznat výsledek nadcházejících amerických prezidentských voleb, pokud budou "férové, legální a dobré". Řekl to dnes na stanici CNN v předvolební debatě se svým oponentem, současným prezidentem Joem Bidenem. Výsledek minulých voleb při tom neuznal, jakkoli byly zcela regulérní. V debatě Trump opět vykresloval svou porážku v roce 2020 jako podvodnou.



"Mnohem raději bych uznal tyhle (poslední volby)...ale ty podvody a všechno byly směšné," řekl Trump. Vyjádření přišlo na konci duelu s Bidenem, kdy exprezident celkem třikrát dostal otázku, zda uzná výsledky listopadových voleb nehledě na vítěze. Ani jednou takovouto jasnou záruku neposkytl.



Na vývoj po posledních prezidentských volbách v USA se vážou dvě obžaloby proti Trumpovi. Prokurátoři exprezidentovi mimo jiné připisují spiknutí s cílem odepřít Američanům volební právo a snahu narušit chod Kongresu. Obvinění pramení z Trumpova nátlaku na aktéry volební schůze Kongresu 6. ledna 2021 nebo z plánu předložit zákonodárcům falešné seznamy volitelů, které mu připisovaly vítězství ve státech, kde prohrál.



"On mě obžaloval, protože jsem byl jeho politický protivník," pronesl dnes Trump o Bidenovi a zopakoval tak své nepodložené tvrzení, že Bílý dům má přímý vliv na trestní stíhání jeho osoby.



Trump v týdnech po volební porážce v listopadu 2020 ve svých veřejných prohlášeních trval na tom, že mu volby "byly ukradeny", čímž burcoval radikální část svých příznivců. Situace vyvrcholila 6. ledna 2021, kdy se obě komory amerického Kongresu chystaly na společném zasedání stvrdit Bidenovo volební vítězství. Trumpovi stoupenci se před budovou střeti s policií a nakonec se jim podařilo přes její zábrany proniknout dovnitř. Útok na jeden ze symbolů americké demokracie tehdy vyústil v několik úmrtí.



Zvláštní vyšetřovací výbor americké Sněmovny reprezentantů o necelé dva roky později došel k závěru, že Trump jako tehdejší prezident "zanedbával svoji povinnost" nejen svojí provokativní rétorikou v období bezprostředně po volbách, ale i v průběhu nepokojů u Kapitolu, kdy více než tři hodiny nereagoval na žádosti svých spolupracovníků i členů své rodiny, aby vyzval k zastavení nepokojů a povolal bezpečnostní složky.