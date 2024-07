Ve Francii získala nejvíce hlasů levice, evropské futures jsou smíšené

Ministr financí Stanjura chce jednat s koaličními partnery o zrušení mimořádné daně. Nejvíce mandátů získala v předčasných parlamentních volbách ve Francii levicová Nová lidová fronta, která může počítat s nejméně 178 mandáty. A Joe Biden vstupuje do klíčového týdne pro svou kampaň za znovuzvolení. Evropské futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,1 %.



Ministr financí Stanjura chce jednat s koaličními partnery o zrušení mimořádné daně. Tři vládnoucí strany jsou však ohledně zrušení této daně zdrženlivé.



TCF Capital poskytne Pilulce půjčku ve výši 80 mil. Kč. TCF Capital má opci na získání kontrolního podílu ve společnosti Pilulka Lékárny za blíže nespecifikovaných podmínek.



Nejvíce mandátů získala v předčasných parlamentních volbách ve Francii levicová Nová lidová fronta, která může počítat s nejméně 178 mandáty. Následuje aliance Spolu, která podporuje prezidenta Emmanuela Macrona, s nejméně 150 mandáty. Krajně pravicové Národní sdružení bude mít nejméně 125 poslanců. Nikdo nemá v Národním shromáždění většinu 289 poslanců.



Obavy z dopadu na napjatých financí Francie vedly k tomu, že euro se propadlo až o 0,4 % před umazáním ztrát. Vzhledem k tomu, že žádná politická strana nezískala dostatečnou většinu, futures na francouzské vládní dluhopisy klesly a zaostaly za německými protějšky.



Joe Biden vstupuje do klíčového týdne pro svou kampaň za znovuzvolení. A důsledky Bidenova vystoupení proti Trumpovi z 27. června stále doznívají. Několik vlivných demokratů z Kongresu v neděli soukromě prohlásilo, že chtějí, aby americký prezident jako kandidát odstoupil. Úřadující prezident tak stále vzdoruje výzvám, aby odstoupil, a opakovaně říká, že neplánuje přerušit svou kampaň.



Obchodníky s měnami nahradily algoritmy vzhledem k tomu, že stroje nyní obsluhují více než 75 % obchodů na některých měnových trzích. To nepřichází bez nevýhod. Obchodníci tak vydělávají za každý obchod s měnami mnohem méně, než tomu bylo v minulosti. A bez zásahu člověka existuje také zvýšené riziko, že by se něco mohlo pokazit, zvláště v obdobích extrémní volatility.



Hedgeové fondy se vrhly do krátkých sázek proti Tesle těsně předtím, než tento výrobce elektromobilů odhalil řadu čísel, která vyvolala mohutné navýšení ceny jeho akcií. Asi 18 % z více než 500 hedgeových fondů sledovaných poskytovatelem dat Hazeltree mělo na konci června na Tesle celkově krátkou pozici, což je nejvyšší procento za více než rok, podle údajů Bloombergu, oproti necelým 15 % na konci března. Nyní hrozí, že hedgeové fondy budou trpět ztrátami.