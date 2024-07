Čistý úrokový výnos Wells Fargo za 2Q zaostal za odhady

Společnost vykázala za druhé čtvrtletí čisté úrokové výnosy, které zaostaly za průměrným odhadem analytiků. v premarketu propadla o více než 5 % kvůli neúspěchu ve 2. čtvrtletí, což naznačuje, že odvětví již nevyužívá všech výhod vkladů s vysokou úrokovou sazbou a čistá úroková marženedosahla na odhady.



Banka se sídlem v San Francisku zaznamenala čistý úrokový výnos ve výši 11,92 miliardy USD, znamená to meziroční pokles o 9 %. To bylo méně než 12,12 miliardy dolarů, které očekávali analytici. Banka uvedla, že pokles byl způsoben dopadem vyšších úrokových sazeb na náklady financování.



Výnosy banky se vyšplhaly na 20,69 milliardy dolarů s odhadem 20,28 miliardy dolarů. Výnosy z komerčního bankovnictví dělaly 3,12 miliardy dolarů, odhad 3,15 miliardy, a na druhé straně příjmy z korporátního a investičního bankovnictí předčili odhad a tvořily 4,84 miliardy USD místo očekávaných 4,62 miliardy. Výnosy z hypotečního bankovnictví tvořily 243 milionů USD, což také předčílo odhadovaná čísla analytiků. Celkové výnosy ze spotřebitelského bankovnictví a úvěrů 9,01 miliardy USD, odhad 9 miliard USD. Celkové výnosy ze správy majetku a investic pak dělaly 3,86 miliardy USD.



Akcie letos stále vzrostly o více než 22 % a překonaly tak index S&P 500. Zisk na akcii je 1,33 USD. Výdaje za čtvrtletí se podle pátečního prohlášení vyšplhaly o 2 procenta na 13,3 miliardy USD. To je ve srovnání s růstem o 0,2 procenta, který analytici očekávali. Banka během první poloviny roku 2024 odkoupila kmenové akcie v hodnotě více než 12 miliard dolarů a očekává, že ve třetím čtvrtletí zvýší dividendu o 14 %.



Návratnost vlastního kapitálu byla 11,5 procenta oproti odhadovaných 11,2 procent, zatímco návratnost aktiv byla 1,03 procent a nevýkonná aktiva tvořila 8,65 miliardy USD. Analytici odhadovali návratnost hmotného kmenového kapitálu na 13,2 procent ale byli překvapeni když výsledek tvořil 13,7 procent.



Zdroj: Bloomberg, CNBC