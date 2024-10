Růst čínské ekonomiky ve čtvrtletí zvolnil na 4,6 procenta, ale překonal odhady

Růst čínské ekonomiky ve třetím čtvrtletí meziročně zvolnil na 4,6 procenta, oznámil dnes čínský statistický úřad. Tempo růstu sice mírně překonalo očekávání, bylo však nejslabší za rok a půl a dál zaostávalo za celoročním vládním cílem, který na letošek počítá s růstem hrubého domácího produktu (HDP) zhruba o pět procent. Čínská ekonomika, která je druhá největší na světě za Spojenými státy, ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,7 procenta.



Analytici v anketě agentury Reuters v průměru předpokládali, že meziroční růst ve třetím čtvrtletí zpomalí na 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se ekonomika zvýšila o 0,9 procenta, zatímco analytici její růst odhadovali na jedno procento. Ve druhém čtvrtletí růst proti předchozím třem měsícům po zpřesnění dat činil 0,5 procenta, předběžná zpráva ukazovala růst o 0,7 procenta.



Čínské úřady ve snaze o dosažení plánovaného pětiprocentního hospodářského růstu od konce září prudce zvýšily opatření na podporu ekonomiky. Vládní cíl růstu však považují mnozí analytici za příliš ambiciózní, protože se podle nich neobejde bez razantnějších opatření, která by povzbudila spotřebitelskou poptávku a problematický realitní sektor.



Agentura AP uvedla, že tempo růstu čínské ekonomiky zůstává pomalé i přes zrušení omezení souvisejících s pandemií nemoci covid-19. Spotřebitelská důvěra je nízká, což spolu s přetrvávajícími problémy v realitním sektoru brzdí hospodářský růst.



Čínské úřady v posledních týdnech oznámily řadu stimulačních opatření, včetně redukce úrokových sazeb u hypoték a snížení požadavků na rezervy v bankovním sektoru. Peking však zatím nepředstavil rozsáhlejší stimulační plán, který je podle analytiků nutný k zajištění výraznější podpory čínské ekonomiky.



Úřady by se podle odborníků měly zabývat dlouhodobějšími strukturálními problémy čínské ekonomiky, jakou jsou nadměrné výrobní kapacity, vysoké zadlužení a stárnoucí populace. "Čína od minulého měsíce začala zavádět řadu stimulačního opatření. Nejsem si jist, zda jsou tato opatření dostatečná, nebo ne," uvedl ekonom Toru Nišihama ze společnosti Dai-Ichi Life Research Institute. "Mohu však říci, že úřady se zaměřují špatným směrem. Nedělají to, co by se dělat mělo, a ponechávají strukturální problémy bez povšimnutí," dodal.



Bývalý šéf čínského odboru Mezinárodního měnového fondu (MMF) Eswar Prasad podle serveru BBC uvedl, že vládní cíl na letošní rok se zdá být ve" vážném ohrožení". K dosažení cíle by podle něj bylo zapotřebí, aby stimulační opatření přinesla výrazné zrychlení růstu ve čtvrtém čtvrtletí.



Někteří analytici však předpokládají, že plánovaného pětiprocentního růstu by letos čínská ekonomika mohla dosáhnout. "Podpora ze strany rozpočtových stimulů by měla pomoci k těsnému splnění letošního celoročního cíle a posílit ekonomickou aktivitu v příštích čtvrtletích," uvedla analytička C'-čchun Chuang ze společnosti Capital Economics. Předpověděla nicméně, že zpomalování hospodářského růstu se v průběhu příštího roku obnoví.