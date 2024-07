Ruského plynu v prvním pololetí proudilo do EU o čtvrtinu více než před rokem

Objem zemního plynu, který Rusko potrubím vyváží do zemí Evropské unie, se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 24 procent. Vyplývá to z červencové zprávy, kterou v pondělí zveřejnila organizace zemí vyvážejících plyn (GECF). Spotřeba plynu v EU klesá.



Přesná čísla za jednotlivé exportéry organizace nezveřejnila. Celkem ale přes potrubí v první polovině roku do EU putovalo 80 miliard kubických metrů zemního plynu. Více než polovinu z toho do EU dovezlo Norsko. Následují Alžírsko, Rusko a pak Ázerbájdžán.



Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU v červnu meziročně klesl o pětinu na 7,4 milionu tun, což je nejméně od října 2021. "Za poklesem je nižší spotřeba plynu, vysoká úroveň zásob, vyšší dovoz plynu přes plynovody a výrazné cenové rozpětí mezi spotovými cenami LNG v Asii a Tichomoří a v Evropě," píše GECF. Za celé pololetí dovoz LNG do EU klesl o 19 procent na 47,22 milionu tun.



Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se evropské státy snaží omezit závislost na ruských energiích, hlavně na zemním plynu. Snaží se snižovat spotřebu a hledat další zdroje, mezi které patří například LNG ze Spojených států nebo plyn z Ázerbájdžánu.