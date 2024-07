Rozbřesk: Sázky na vítězství D. Trumpa, resp. republikánů rostou. Co na to trhy?

Nedělní neúspěšný atentát na Donalda Trumpa alias republikánského kandidáta na post amerického prezidenta a pondělní obchodní seance na globálních finančních nám lehce napověděla, jak by mohla vypadat reakce trhů, pokud by v listopadových volbách vyhrála Republikánská strana na celé čáře. Sázky na D. Trumpa totiž vzrostly, a pokud se demokraté zázračně nezmobilizují, tak to může znamenat, že republikáni ukořistí nejen Bílý dům, ale i dolní sněmovnu Kongresu a získají většinu i v Senátu. Co na to tedy trhy?



Nová maxima dosažená včera na Wall Street poměrně jasně naznačila, že americkým akciovým trhům plošné vítězství republikánů vadit nebude, neboť ve hře by byly nejen nižší daně, ale i regulace. Což se mimochodem může týkat i světa kryptoměn (a odtud i zpevnění bitcoinu). Naopak včera se nedařilo evropským akciovým trhům, které zjevně větřily hrozbu vyšších cel a poměrně tvrdou obchodní politiku, tak jak si jí pamatujeme v podání Trumpovy administrativy v letech 2016-2020. Stejným problémem jako evropské akcie pak například trpělo i mexické peso, byť to mohlo strádat i z jiného důvodu.



Včera totiž rovněž vzrostly delší dolarové sazby, a to se obecně nelíbí zranitelným měnám v emerging markets. Negativní reakce amerických dluhopisů (a tudíž růst výnosů) přitom může zohledňovat dva momenty: za prvé, vyššími cly vygenerovanou (přechodně) vyšší jádrovou inflaci a tudíž přísnější politiku Fedu a za druhé, hrozbu vyšších rozpočtových deficitů, které budou znamenat vyšší nabídku dluhopisů a tudíž jejich nižší ceny.





Koruna

Koruna během včerejší seance znovu otestovala hladinu 25,40 EUR/CZK, nakonec ale ztrátu dokázala umazat. Prázdný tuzemský kalendář neslibuje příliš vzruchu, nicméně již zítra budou ve hře data k průmyslovým cenám. Podstatnější však budou případné komentáře centrálních bankéřů. Peněžní trh aktuálně plně zaceňuje pokles sazeb na srpnovém zasedání o dalších 50bps (náš základní scénář je -25bps). Pokud by členové bankovní rady byli naladěni na podobně opatrnou notu jako E. Zamrazilová nebo J. Procházka, může dojít k redukci sázek, což by byla pro korunu dobrá zpráva.



Eurodolar

Šéf Fedu Powell včera vyjádřil spokojenost s posledními měsíčními výsledky inflace stejně jako s tím, že trh práce se posunul do rovnováhy. Nicméně Powell prozatím odmítl odpovídat na otázky týkající se přesného načasování prvního snížení oficiálních sazeb v USA v tomto cyklu. Eurodolar na komunikaci Fedu reaguje stagnací, přičemž ignoroval i nárůst delších úrokových sazeb (zřejmě v reakci na atentát na D. Trumpa - více viz úvod).

Dnes bude vedle probíhající výsledkové sezóny hlavním číslem, jež bude poutat pozornost, výsledek amerických maloobchodních tržeb za měsíc červen. Půjde o jedno z posledních důležitých čísel, které umožní udělat si obrázek o růstu amerického HDP ve 2. čtvrtletí (bude zveřejněn příští týden). Dodejme, že náš nowcast je prozatím nízký - činí jen 1,1 %.



Akcie

Zámořským akciovým indexům se na začátku týdne podařilo posílit o nižší desetiny procenta. Americký index S&P 500 včera opět pokořil historické maximum a stanovil prozatím nejvyšší hodnotu 5666,94 bodů. Index Dow Jones přidal 0,5 % a ustálil se nad hranicí 40 000 bodů. Výsledky reportoval bankovní gigant Goldman Sachs reportoval uspokojivé výsledky a posílil o 2,6 %. Následně v tomto týdnu reportují další bankovní domy jako Bank of America nebo Morgan Stanley a technologický gigant Netflix.