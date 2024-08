Reuters: Rusko navzdory sankcím asi vyváží zkapalněný plyn i z nového terminálu

Oním sankcionovaným tankerem je loď Pioneer, která byla náklad LNG tento měsíc vyzvednout v uvedeném terminálu. Ten se nachází na Gydském poloostrově v arktické části Ruska. Pioneer náklad přeložil na tanker New Energy, který pluje pod vlajkou tichomořského ostrova Palau, má vlastníka ze Spojených arabských emirátů a správcovskou firmu z Indie.Zařízení Arctic LNG 2, které bylo projektováno jako největší svého druhu v Rusku, postupně přechází k produkci, zcela dokončeno ještě není. Vývozu plynu ale brání sankce, které západní státy zavedly proti Rusku za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu z února 2022.U překládky z lodě na loď se obvykle vykládá LNG z drahých tankerů schopných proplouvat i velmi chladnou vodou s kusy ledu na levnější lodě přizpůsobené přepravě plynu. Stejně tak se ale překládka z lodě na loď využívá, když chce někdo zkomplikovat sledování nákladu. Některé země, včetně Indie, energetické suroviny z Ruska navzdory západním sankcím dál nakupují, dávají si ale většinou pozor, aby na tuto skutečnost otevřeně neupozorňovaly. Snaží se tak zabránit napětí v diplomatických vztazích.Spojené státy minulý týden uvedly, že kvůli válce na Ukrajině uvalily sankce na více ruských subjektů a jednotlivců.Američané rovněž uvedli, že Pioneer a další tanker, pojmenovaný Asya Energy, na konci července vpluly do ruských vod a zapojily se do "klamavých námořních praktik". To může například zahrnovat vypínání automatického identifikačního systému (AIS), aby nešlo plavidlo nijak lokalizovat. Spojené státy rovněž tvrdí, že tanker Pioneer nakládal zkapalněný plyn v terminálu Arctic LNG 2 v době od 1. do 3. srpna, píše Reuters.Tanker Asya Energy byl podle amerického ministerstva zahraničí zachycen i na komerčních satelitních snímcích, jak nakládá LNG z terminálu Utrennij v době od 9. do 11. srpna. Utrennij náleží ke komplexu Arctic LNG 2, na který se kvůli válce na Ukrajině vztahují americké sankce.Rusko uvádí, že západní sankce jsou nezákonné a že jejich cílem je pomoct americkým vývozcům LNG.Očekávalo se, že projekt Arctic LNG 2 v konečné fázi dosáhne ze tří míst celkové produkce 19,8 milionu tun LNG za rok a 1,6 milionu tun stabilního plynového kondenzátu za rok. Projekt by však mohl být omezen právě kvůli sankcím, které znesnadňují jak zajištění tankerů na přepravu LNG, tak i přístup k zařízení potřebnému k produkci plynu.