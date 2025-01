Nový balík sankcí proti Rusku neobsahuje zákaz dovozu ruského LNG, píše Politico

Šestnáctý balíček sankcí proti Rusku neobsahuje zákaz dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy, napsal bruselský server Politico s odvoláním na své diplomatické zdroje. Nová omezení namířená vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajině dnes Evropská komise představí zástupcům členských států EU v Bruselu. Sankce se podle diplomatů opět zaměří na plavidla z ruské stínové flotily a rovněž na omezení vývozu hliníku z Moskvy.



Deset členských zemí EU, včetně České republiky, nedávno vyzvalo Evropskou unii, aby zavedla úplný zákaz dovozu plynu a rovněž zkapalněného plynu (LNG) z Ruska. Šestnáctý balík by měl být schválen na konci února u příležitosti již třetího výročí zahájení ruské invaze. Předsednickou zemí EU je nyní Polsko, které je velkým spojencem Kyjeva. Očekávalo se tedy, že nový balík unijních postihů by mohl být vůči Moskvě velmi tvrdý a výrazně Rusko zasáhnout.



Podle informací ČTK poslala Evropská komise návrh nového balíčku jednotlivým členským státům už v úterý, aby ho mohli analyzovat, dnes ho na zasedání takzvaného Coreperu představí i velvyslancům zemí EU v Bruselu. Podle diplomatických zdrojů Politica se potvrdily předchozí spekulace, že omezení dovozu ruského LNG do Evropy v šestnáctém balíku nakonec zahrnuto není.



Sankce se podle všeho zaměří na 74 nových plavidel z takzvané stínové flotily zahraničních plavidel, která přepravují ruské ropné produkty. Rovněž má dojít k omezení vývozu hliníku z Moskvy. Evropská unie stále spoléhá na Rusko, pokud jde o přibližně šest procent dovozu hliníku. Nakonec se balíček zaměří na vybavení pro videohry, jako je Xbox od , které podle EU Rusko používá k pilotování dronů.



Praha podle ministra zahraničí Jana Lipavského usilovalo o to, aby se do nového balíku sankcí dostala i podpora českého návrhu na omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. Zda se to nakonec podaří, nebylo zatím jasné. Český návrh měl nicméně podporu i Polska, které nyní Evropské unii předsedá.



Čtrnáctý balíček sankcí, který byl schválen loni v červnu, obsahoval zákaz překládky ruského zkapalněného zemního plynu (LNG). K úplnému zákazu ruského LNG ale Evropské komise nepřistoupila, i vzhledem k tomu, že existují unijní země jako Belgie, Francie či Španělsko, které ho stále nakupují ve velkém. Patnáctý balík sankcí byl schválen loni v prosinci a byl zaměřen právě zejména proti takzvané ruské stínové flotile.