Reuters: Fondy ETF navázané na kryptoměnu ether by mohly na burzu příští úterý

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) v pondělí vydala předběžné povolení minimálně třem z osmi správců, kteří chtějí příští úterý uvést na trh burzovně obchodované fondy (ETF) navázané na cenu druhé největší kryptoměny ether. S odvoláním na tři informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Cena etheru se dnes kolem 09:00 SELČ pohybovala v blízkosti 3412 USD (79.475 Kč) a za uplynulý den vykazovala růst o 1,7 procenta.



Definitivní schválení podle zdrojů závisí na předložení konečných dokumentů k nabídce do konce tohoto týdne. Očekává se, že všech osm zájemců zahájí obchodování současně, dodal jeden z těchto zdrojů.



Burzovní komise v květnu schválila změny pravidel, které umožnily tyto produkty uvádět na burzu, což odstranilo jednu z překážek pro jejich přijetí. Následně komise také vyhověla žádostem burzovních společností Nasdaq , CBOE a NYSE. Aby ale fondy mohly na burzu, potřebují ještě finální schválení.



Ether je kryptoměna fungující na blockchainové platformě ethereum. Někdy se oba názvy zaměňují a jméno ethereum se používá i pro kryptoměnu. SEC ether považuje spíše za cenný papír, protože při ověřování transakcí v ethereu účastníci trhu ukládají určité množství etheru jako zástavu a dostávají za to jakousi formu dividendy.



Už od ledna se na burze obchodují fondy ETF navázané na cenu největší a nejznámější kryptoměny bitcoin. SEC je pod vedením Garyho Genslera ke kryptoměnám spíše skeptická. Povolení pro ETF navázané na jejich cenu odmítala dát roky. Ty navázané na bitcoin schválila až po prohraných soudech.

Upozornění pro investory:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.