Rozbřesk: Letní výprodej koruny: úrokový diferenciál znovu v akci. T. Holub vidí prostor pro zvolnění tempa poklesu sazeb na 25bps

Českou korunu nezastihl začátek léta v dobré kondici – jen za poslední měsíc odepsala vůči euru 70 haléřů až k aktuální úrovni 25,30 EUR/CZK. Prodejní tlaky výrazně zesílily v reakci na sérii holubičích faktorů: 1) nad očekávání razantního poklesu úrokových sazeb v podání ČNB, 2) slabých květnových čísel z průmyslu a 3) překvapivě prudkého poklesu inflace v červnu.



To vše vedlo k přecenění tuzemských tržních sazeb na nižší úrovně a opětovnému zúžení úrokového diferenciálu – od konce června se spread mezi CZK 1Y IRS a EUR 1Y IRS utáhnul o 30 bazických bodů. Z krátkodobého pohledu odhadujeme, že koruna zůstane v defenzivě, přičemž silnou technickou rezistenci je hranice 25,50 EUR/CZK. K výraznějším ztrátám by musel přijít dodatečný impuls. To bude složité, neboť česká výnosová křivka již zaceňuje další padesátibodové snížení sazeb v srpnu. Pokud by se tento scénář nenaplnil (náš předpoklad: -25bps), pak může koruna nedávné ztráty korigovat.



Tuzemská měna bude sledovat také vývoj na globálních trzích. Slabší americká makro data a příznivější inflační čísla mohou přinést redukci tržních sazeb, což by se koruně zamlouvalo. Od Fedu čekáme první snížení sazeb na zářijovém zasedání, zatímco ECB by měla v cyklu uvolňování měnové politiky pokračovat dalším 25bps poklesem sazeb. Jakékoli významnější překvapení směrem k uvolněnější měnové politice by byla vítaná vzpruha pro riziková aktiva, včetně koruny.



Na konci toho roku očekáváme kurz na okolo 25 EUR/CZK. Krátkodobé prodejní tlaky by měly postupně ustoupit do pozadí, nicméně žádné zázraky od koruny již tento rok nečekáme. Rizika jsou navíc vychýlená směrem ke slabší koruně, např. kvůli nejistému výsledku amerických prezidentských voleb. Oproti současným úrovním ale vidíme prostor pro solidnější zisky v příštím roce. Koruně budou hrát do karet dále se zlepšující fundamenty – rychlejší růst ekonomiky, oživení v průmyslu nebo přebytkový běžný účet. Zároveň počítáme s přívětivějším vnějším prostředí, zejména razantnějším poklesem úrokových sazeb v podání Fedu.





*** TRHY ***



Koruna

Pokles tržních sazeb na hlavních trzích dává koruně prostor vydechnout a bezpečně se usadit v blízkosti 25,30 EUR/CZK. Pozitivní impuls přišel také ze strany člena bankovní rady Tomáše Holuba, který vidí prostor pro zvolnění tempa snižování sazeb na 25bps v srpnu, přičemž tento krok se mu jeví jako relativně koncensuální. Dnes dopoledne bude zveřejněn výsledek producentských cen, z pohledu korunového trhu by však nemělo jít o kurzotvorné číslo.



Eurodolar

Americké červnové maloobchodní tržby, byly mnohem lepší, než se očekávalo, přičemž bylo revidováno i květnové číslo směrem vzhůru. Soukromá spotřeba tak byl ve druhém čtvrtletí silnější a náš nowcast pro růst GDP se posunul na 1,5 % (Atlanta GDPnow z 2,1 % na 2,5 %). Dolarové sazby však na vylepšení růstových vyhlídek přiliš nereagovaly a to samé platilo i eurodolaru.

Dnes budou ve hře jen data druhé kategorie, přičemž večer by mohlo do obchodování promluvit zveřejnění Béžové knihy Fedu a to zejména pokud se zde vyskytovaly zmínky o ochabujícím trhu práce.