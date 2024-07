Trump řekl, že by si Tchaj-wan měl obranu platit sám, akcie TSMC oslabily

Tchaj-wan by měl Spojeným státům platit za obranu, protože jim nic nedává, prohlásil republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump. Píše o tom agentura Reuters. Akcie tchajwanského výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) vzápětí oslabily. Tchajwanská diplomacie uvedla, že vyjádření kandidátů v americké prezidentské kampani nebude komentovat.



"Znám ty lidi velmi dobře, velmi si jich vážím. Vždyť nám sebrali asi 100 procent našeho obchodu s čipy. Myslím, že by nám Tchaj-wan měl za obranu zaplatit,“ řekl bývalý americký prezident Trump v rozhovoru s časopisem Bloomberg Businessweek, který byl zveřejněn v úterý. Samotný rozhovor byl pořízen 25. června. "Víte, my se nelišíme od pojišťovny. Tchaj-wan nám nic nedává," prohlásil Trump.



Společnost TSMC je největším smluvním výrobcem čipů na světě. Tyto čipy se využívají široké škále zařízení, od aplikací umělé inteligence po chytré telefony a stíhačky. Podle analytiků by jakákoliv válka o Tchaj-wan zdecimovala světovou ekonomiku.



Spojené státy jsou nejdůležitějším mezinárodním podporovatelem a dodavatelem zbraní Tchaj-wanu, ale žádnou formální obrannou dohodu s demokraticky spravovaným ostrovem, který si nárokuje Čína, nemají. Ze zákona jsou však USA povinny poskytnout Tchaj-wanu prostředky k obraně. Tchaj-wan si v posledních čtyřech letech opakovaně stěžuje na čínské vojenské aktivity, jimiž se Peking snaží vyvíjet nátlak.



Americký prezident Joe Biden rozčílil čínskou vládu svými komentáři, které zřejmě naznačovaly, že USA budou Tchaj-wan bránit, pokud by byl napaden, což je odklon od dlouhodobě zastávaného amerického postoje "strategické nejednoznačnosti". Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. Své styky nadále řídí podle zákona o vztazích s Tchaj-wanem, který mimo jiné opravňuje dodávat na ostrov zbraně obranného charakteru a pokračovat v hospodářských, kulturních a politických stycích.