Cena kryptoměny bitcoin poprvé překročila hranici 123 000 dolarů

Nejznámější kryptoměna bitcoin dnes poprvé překonala hranici 123.000 dolarů a stanovila nový rekord 123.153,22 USD (2,6 milionu Kč), uvedla agentura Reuters. Americká Sněmovna reprezentantů dnes bude projednávat několik návrhů zákonů, které mají digitálním měnám dodat legislativní rámec, o který jejich zastánci dlouhodobě usilovali.



Bitcoin se později části zisků vzdal a kolem 12:30 SELČ se podle specializovaného kryptoměnového serveru CoinDesk proti předchozím 24 hodinám obchodoval se ziskem 3,5 procenta zhruba za 121.800 USD. Data kryptoměnových burz se někdy mírně liší.



Investoři tento týden vsadili právě na dlouho očekávaná politická vítězství odvětví kryptoměn. Washington mluví přímo o takzvaném kryptoměnovém týdnu. Požadavky zastánců kryptoměn našly odezvu u amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se označil za kryptoprezidenta a vyzval zákonodárce, aby pravidla přepracovali.



"V posledních šesti nebo sedmi dnech to byl opravdnu velmi silný posun a je těžké předpokládat, kde se nyní zastaví. Vypadá to, že se může snadno dostat na 125 000 dolarů," řekl agentuře Reuters k vývoji ceny bitcoinu analytik společnosti IG Tony Sycamore.



Od začátku roku cena bitcoinu vykazuje nárůst kolem 30 procent a růst se v posledních dnech rozšířil i na další kryptoměny. Druhá nejsilnější kryptoměna ether navázaná na blockchain ethereum přesáhla více než pětiměsíční maximum 3050,90 USD a dál posiluje. Do maxima z listopadu 2021 ale etheru ještě zhruba 1800 dolarů chybí.



Celková tržní hodnota kryptoměnového sektoru se podle údajů společnosti CoinMarketCap vyšplhala na 3,81 bilionu dolarů a blíží se tržní hodnotě americké společnosti . Ta nyní mírně přesahuje čtyři biliony dolarů, což z této firmy dělá nejhodnotnější podnik na světě z hlediska tržní kapitalizace.



Zisky si připisují také akcie firem navázaných na kryptoměny. Například kryptoměnová burza Coinbase před začátkem dnešního obchodování ve Spojených státech vykazovala růst o 1,5 procenta, zatímco těžař bitcoinů Mara Holdings měl k dobru asi čtyři procenta.

