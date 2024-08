Asijské akcie smazaly ztráty, ropa naopak klesá a futures jsou v zeleném

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v červenci o 5 % nižší výši hypotečních úvěrů. Cena ropy po pětidenním růstu klesla. Asijské akcie smazaly své ztráty po propadu z minulého týdne. Živě přenášený rozhovor republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s miliardářem Elonem Muskem na sociální síti X provázely technické problémy a evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,8 % A DAX +0,3 %.



Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v červenci hypoteční úvěry za 23,8 miliardy korun, což je proti červnu pokles o pět procent. Meziroční růst ale zrychlil na 109 procent. Úrokové sazby nových úvěrů poprvé od loňského května stouply, nepatrně na 5,07 procenta z červnových 5,05 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.



Cena ropy po pětidenním růstu klesla a do popředí se dostaly známky slábnoucí globální poptávky navzdory obavám, že by se konflikt na Blízkém východu mohl vyeskalovat. Známky slabé spotřeby vedly OPEC ke snížení prognóz poptávky na letošní a příští rok. To vedlo k poklesu cen ropy, i když USA prohlásily, že věří, že útok Íránu na Izrael je ještě pravděpodobnější a že může přijít již tento týden. Na druhém konci geopolitické fronty mají Rusko a Ukrajina v úmyslu udržet tok plynovodu do Evropy, přestože pokračují boje v blízkosti klíčového přeshraničního tranzitního bodu.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Izraele o jeden stupeň na známku A. Důvodem je zhoršení geopolitických rizik kvůli pokračování války v Pásmu Gazy. Hodnocení dluhu země zůstalo v pásmu střední vyšší kvalita, výhled ratingu je však negativní, což znamená, že by se mohl dále snížit.



Asijské akcie vzrostly a smazaly své ztráty po propadu z minulého týdne. Podle Scotta Rubnera z budou mít investoři na konci tohoto měsíce krátké okno nakupovat americké akcie v propadu, když prodejní tlak ze systematických fondů polevuje, zatímco společnosti posilují zpětné odkupy akcií.



Čínské trhy se ale k oživení nepřipojují a na akcie mají neúprosně medvědí sentiment. Akciové transakce na druhém největším akciovém trhu na světě klesly na nejnižší úroveň za více než čtyři roky. A obchodníci s fixním výnosem čelí velkým brzdám, když čínské úřady vynakládají mimořádné úsilí, aby zpřísnily svou kontrolu na třetím největším světovém trhu státních dluhopisů.



Živě přenášený rozhovor republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s miliardářem Elonem Muskem na sociální síti X provázely technické problémy a musel být o bezmála 45 minut odložen. Podle Muska šlo o takzvaný DDoS útok. Trump po opožděném startu líčil svůj pohled na atentát, při němž ho minulý měsíc střelec zasáhl do ucha. Řekl také, že Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, kdyby byl prezidentem.