Americké indexy i přes silnou volatilitu uzavřely bez větších změn

Hlavní zámořské indexy dnes takřka v průběhu celé obchodní seance hledaly směr, jakým se vydat. Nejprve otevřely směrem dolů, ale následně ihned začaly posilovat. Zajímavé dění jsme pak mohli sledovat po 17 hodině SEČ, kdy indexy v řádu pár minut odevzdaly veškerý denní zisk a vrátili se na hodnoty pátečního závěru. V tomto čase technologický index Nasdaq 100 odevzdal přes 0,7 %. Od 20 hodiny SEČ se pak již indexy pohybovaly bez větších pohybů okolo pátečního závěru a poblíž těchto hodnot tak ukončily dnešní obchodní seanci.

Razantním propadem si dnes prošly akcie amerických aerolinií Jet Blue Airways. Ty odepsaly 20 % poté, co společnost oznámila emisi nových dluhopisů v objemu až 2,75 mld. USD. Ránou pro akcionáře je, že společnost dluh emituje zejména za účelem financování vlastního provozu, a nikoliv za účelem dalšího rozvoje. To, že společnost nečekají lehké časy naznačuje i to, že v minulém měsíci společnost oznámila stažení se z 15 destinací a zároveň odložení nákupu nových letadel v hodnotě 3 mld. USD až do roku 2030. Tím vším si také společnost „vysloužila“ dnešní snížení ratingu od dvou agentur Moody´s a S&P Global Rating. Akcionářům většina analytiků pak radí zejména vyčkávat: 2 analytici doporučují nákup, 9 držet a dva analytici by pak akcie prodaly.



Mezi technologiemi dnes rostly akcie Monday.com, které přidaly přes 14 %. Akcie společnosti kladně reagovaly na výsledky, které překonaly odhady analytiků. Za druhé čtvrtletí společnost oznámila upravené EPS na hodnotě 94 centů, trh čekal 56 centů, tržby pak jsou na hodnotě 236,1 mil. USD, trh očekával 228,9 mil. USD. Ve třetím čtvrtletí pak společnost očekává tržby v rozmezí 243 až 247 mil. USD, volné cash flow pak v rozmezí 70 až 74 mil. USD. Analytici z Bloomberg Intelligence pak chválí zejména to, že výsledky naznačují zisk a udržení tržního podílu a také získaní nových klíčových zákazníků, které rozšíří portfolio společnosti.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,00 %, NASDAQ 100 +0,16 % a Dow Jones -0,36 %.