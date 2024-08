Páteční obchodování na Wall Street potvrdilo růstový týden

Páteční obchodování na zámořských trzích uzavíralo růstový týden, který byl jedním z těch nejvydařenějších v letošním roce. V tomto týdnu došlo k výraznému obratu nálady investorů, když vymizely obavy z recese, které jak se ukázalo, tak byly prozatím liché.



V pátek byly reportovány data k zahájeným stavbám nových domů v USA, jenž byly slabší než očekávání trhů. Následujícím, ovšem důležitějším údajem byl index spotřebitelské důvěry Michigan university, který přinesl lepší než očekávané číslo, konkrétně 67,8 b. vs 66,9 b. konsensus.



Týden ve velmi negativním duchu zakončily akcie . Kombinovaná vakcína mRNA covid-chřipka ve třetí fázi testování se bohužel nesetkala s předem stanoveným cílem, jinak řečeno selhala. Akcie reagovaly poklesem o více jak 1 % a po velmi slibném předchozím měsíci se opět navrátily k 50dennímu a 100dennímu klouzavému průměru.



Výsledky za předchozí čtvrtletí a současně i výhled pro měsíce následující stanovila společnost , tedy jeden z předních výrobců zařízení pro „čipaře“. Čistý zisk na akcii 2,12 USD překonal očekávání o více něž 4 %, a to při tržbách 6,77 mld. USD, které rovněž překonaly předem nastavený konsensus. Společnost rovněž potvrdila výhled, nicméně nedodala něco navíc, a to investorům tentokrát nestačilo a akcie Applied odepsaly něco okolo 2 %. Obdobným směrem se vydaly taktéž akcie či Lam Research, tedy konkurentů z odvětví.



Vynikající týden zakončený dalším růstovým dnem mají za sebou tentokrát akcie , které dnes narostly o více jak 1 % a během jednoho týdne posílily o takřka 20 %.



Naopak jako smutný pátek by se dalo shrnout obchodování s akciemi automobilky . Během dnešního poledne dorazila zpráva o svolávací akci 85.000 vozidel Explorer, což je SUV, které lze potkat především na amerických silnicích. Důvodem může být selhání motoru, jehož důsledkem by mohlo dojít ke vznícení automobilu. Akcie se v průběhu seance propadly až o 1 %, aby nakonec zakončily den v lehkém zisku.



CZK/EUR 25,20, USD/CZK 22,88, EUR/USD 1,1011, WTI 76,59 USD/barel, Brent 79,68 USD/barel, Troyská unce zlata 2.496 USD