Víkendář: Roboti už jdou

Yahoo Finance se v reportáži o jednom z možných využití umělé inteligence a nových výkonných čipů zaměřuje na humanoidní roboty. Tedy roboty, kteří mají formu lidského těla a kteří jsou, na rozdíl od tradičních robotů používaných například v továrnách, schopni plnit řadu různých úkolů.



Ředitel společnosti Apptronic Nick Paine hovořil v reportáži o tom, že dříve se s počítači a roboty komunikovalo výhradně za pomoci programovacích jazyků. Na to bylo tedy třeba odborníků, kteří takový jazyk a programování uměli. Humanoidní roboty ale lze trénovat za pomoci speciálního headsetu a zařízení, které má na sobě člověk a kterými robotu ukazuje, jakou činnost má vykonávat. Na programování takového robota tedy není zapotřebí žádných speciálních dovedností, stačí mu doslova ukázat, co má dělat.



Apptronic se snaží dosáhnout toho, aby bylo možné roboty rychle učit co největšímu počtu činností. K tomu mají pomáhat data popisující pohyby a chování člověka. Ta umožňují robotu se stejnou morfologií, jakou má člověk, vykonávat stejné pohyby a práci jako člověk. Robot této společnosti se jmenuje Apollo a měl by být schopen zvedat maximální zátěž 25 kilogramů. On sám přitom váží asi 72 kilogramů:





Zdroj: Yahoo Finance



Cílem Apptronicu je postavit robota, který je s nejmenšími rozměry schopen dělat co největší počet úkonů. A vedle toho, aby roboty učil člověk svými vlastními pohyby, by roboti měli být schopni učit se i tím, že se budou na lidi pouze dívat a sledovat jejich činnost. Jednou z největších výzev je přitom citlivost doteku a tlaku, kterou disponují lidé a díky které jsou například schopni přesně odhadnout míru síly, která je potřebná pro některé činnosti. Následující graf ukazuje objem investic jdoucích v USA směrem k humanoidním robotům a jejich vývoji:

Zdroj: Yahoo Finance



Yahoo poukazuje na to, že NVIDIA je schopná dodávat dostatečně výkonné čipy pro zmíněné roboty. Zároveň nabízí tzv. Omniverse, což je digitální prostředí, ve kterém lze roboty trénovat podobně jako v prostředí reálném. Taková digitální simulace je rychlejší a levnější než učení ve fyzickém světě. Elon Musk zase hovoří o tom, že humanoidní roboti budou pracovat v továrnách Tesly a trh pro robota nazývaného Optimus odhaduje jako větší než trh pro autonomní řízení.



Rozšiřování robotů bude samozřejmě záviset i na jejich ceně. Ark Invest zhruba odhaduje, že pokud by robot stál 100 tisíc dolarů a dovedl při této ceně vykonat přibližně 30 % toho, co lidé, stává se ekonomicky zajímavým. Apptronic pak vychází z toho, že je řada činností a prací, které lidé nejsou ochotni dělat, a i z toho bude pramenit poptávka po humanoidních robotech.



Zdroj: Yahoo Finance