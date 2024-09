České mzdy zpomalily, ISM se má naopak zlepšit. Akcie jsou před daty opatrné

Mzdy v české ekonomice ve druhém kvartále vykázaly překvapivě výrazné zpomalení, když meziročně v průměru stouply o 6,5 procenta. Zpráva ovlivnila i obchodování s českou korunou, jejíž následné ztráty však nejsou nijak vážné a kurz k euru se pohybuje u 25,05.



Hlavní trhy pochopitelně zajímají jiná čísla, ale dnes se také dočkají. Odpoledne vyjde americký index ISM z průmyslu. Červencový výsledek byl nečekaně slabý, ovšem analytici další zhoršování nepředpokládají a očekávání pro srpen jsou naopak nastavena na zlepšení. Hlavní číslo by mělo stoupnout na 47,5 bodu z 46,8. Stále by to bylo docela málo, ale aspoň by se neustavil negativní trend a zprávy z průmyslu by investoři mohli dál brát s velkou rezervou. Takový přístup ostatně čekáme i u dalších dat - pokud se nebudou množit negativní překvapení, tak je to důkaz silné ekonomiky a netřeba se příliš stresovat.

Evropské akcie mezitím zůstávají poblíž včerejšího závěru, aspoň tedy celkově, na úrovni hlavních indexů. Americké futures pak naznačují, že i Wall Street by po prodlouženém víkendu mohla začít nevýrazně a spíše v módu vyčkávání než akce. Výnosy dluhopisů korigují včerejší nárůst a eurodolar se mezitím posouvá níž, na hladinu 1,1050. Odpolední ISM má potenciál vnést na trhy trochu víc volatility, když kromě vlastní zprávy o kondici průmyslu poslouží i jako drobná indikace chování firem na poli nabírání zaměstnanců před důležitými pátečními čísly z trhu práce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0577 0.0814 25.0625 25.0119 CZK/USD 22.6735 0.2698 22.6760 22.6050 HUF/EUR 392.8718 0.0288 393.0036 392.1567 PLN/EUR 4.2757 0.1305 4.2778 4.2696

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8653 -0.1977 7.8837 7.8633 JPY/EUR 161.1780 -0.8892 161.8510 160.9250 JPY/USD 145.8475 -0.7067 146.4040 145.6260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8419 -0.0214 0.8435 0.8419 CHF/EUR 0.9423 -0.0636 0.9445 0.9410 NOK/EUR 11.7348 0.0921 11.7558 11.7152 SEK/EUR 11.3779 0.2670 11.3895 11.3568 USD/EUR 1.1051 -0.1847 1.1073 1.1049

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4823 0.6792 1.4858 1.4724 CAD/USD 1.3511 0.1345 1.3531 1.3492