Dnes večer představí Apple své inovace. Co čeká Wall Street a proč analytici zůstávají chladní?

Analytici jsou ohledně Applu celkově optimističtí, ale neočekávají, že jeho nadcházející produkty spasí akcie nebo najednou zvýší poptávku. Na události „It's Glowtime“ 9. září se očekává, že společnost uvede svůj iPhone 16 a ukáže své schopnosti na poli umělé inteligence prostřednictvím svého softwaru „Apple Intelligence“, který by měl být veřejnosti k dispozici koncem tohoto roku.



Představení nových produktů Applu je naplánováno na pondělí 9. září v 10 hodin PT, což u nás znamená 19:00. obvykle představuje nové iPhony druhé zářijové úterý. To letos připadá na 10. září. Důvodem letošního přesunu na pondělí je úterní debata prezidentských kandidátů Donalda Trumpa a Kamaly Harisové.

Hlavními hvězdami akce budou iPhony 16. Ty se ale razantní změny dočkají až v příští generaci v roce 2025. Design modelů 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max zůstane zachovaný, dvojice základních modelů by měla mít nový styl fotomodulu, displej a rámečky, nové procesory a větší paměť a zřejmě přibydou i nové barvy.



Pro a část zákazníků bude nejdůležitější novinkou integrace umělé inteligence, kterou pojmenoval Intelligence. Týká se to operačního systému iOS 18.1, který zatím existuje v betaverzi, finální verze přijde až později v tomto roce po premiéře iPhonů 16. Ta se ale bude týkat jen určitých regionů. V Evropě zpočátku Intelligence dostupná nebude kvůli evropským regulacím a očekává se, že zde bude spuštěna až v roce 2025.



Analytik David Vogt a analytik Piper Sandler Matt Farrell drží před touto události na neutrálního hodnocení. Vogt si nemyslí, že by tyto novinky vyvolaly výrazný rozruch kolem akcií Applu a „od hardwarových změn neočekává nic revolučního“. Ponechává svůj proto svůj cenový cíl na akcie Applu na 236 USD, což znamená potenciální zisk 6,9 %.



„I když je trh ohledně cyklu výměny zařízení [od Applu] optimistický, nepovažujeme v blízké budoucnosti novinky související s umělou inteligencí za dostatečně přesvědčivé k tomu, aby vyvolaly významnou poptávku, zejména s ohledem na regionální brzdy, jako je větší konkurenční tlak v Číně a regulatorní překážky v EU a Číně, které se pravděpodobně v blízké době nevyřeší a omezí geografický dosah Intelligence,“ domnívá se Vogt. Dodal, že pro zhodnocení poptávky budou rozhodující úrovně prodejů iPhonů letos na podzim.



Farrell ze společnosti Piper Sandler má mezitím na cílovou cenu 225 dolarů, tedy 1,8% potenciál růstu, a čeká na další aktualizace ohledně AI. "Stále věříme, že velká část krátkodobého vzrušení je do akcií již zabudována," uvedl v analýze. "Z našeho pohledu budou klíčové poznatky z této události, a to spíše Intelligence než aktualizace hardwaru iPhone, které by byly pro potenciální super cyklus pozitivní." Poznamenal, že také bude sledovat ceny za iPhone 16, zejména nyní, když se objevují trhliny ve spotřebitelských výdajích na všech úrovních příjmů.



Podobně se Toni Sacconaghi z Bernstein dívá na „poměr riziko-odměna, který se dostává více do rovnováhy“, když se obchoduje na horní hranici svého historického rozpětí.



Goldman Sachs je z dlouhodobého hlediska o něco optimističtější. V úterý firma zopakovala své nákupní doporučení na akcie Applu s cílovou cenu 276 dolarů. To naznačuje potenciální růst o téměř 25 %. Ale stejně jako ostatní analytici si ani Michael Ng z Goldmanů nemyslí, že nadcházející událost bude pro ceny akcií katalyzátorem. „Za posledních 5 let akcie AAPL v den oznámení iPhonu překonaly index S&P 500 v průměru o 70 bps a očekáváme, že letošní událost bude pro cenu akcií podobně nepodstatná,“ uvedl Ng.



V letošním roce akcie Applu vzrostly o téměř 15 %, ale na začátku září již klesly o více než 4 %. Nejnižší průměrné výnosy akcií Applu však nastávají během září – měsíce, kdy uvádí na trh nové produkty. Za posledních 10 let měly akcie Applu průměrnou zářijovou ztrátu 3,5 %. Tento pokles tak historicky střídá průměrný zisk 6,5 % v červenci a 4,8 % v srpnu, podle dat FactSet.





Ng přesto věří, že inovace na iPhone 16, jako jsou větší velikosti displeje a lepší funkce fotoaparátu, spolu s novými funkcemi umělé inteligence, by měly vést k upgradům a růstu instalované základny. Předpověděl, že příjmy z iPhonů v roce 2024 meziročně klesnou o 1 %, ale myslí si, že v letech 2025 a 2026 by měly meziročně vzrůst o 9 %.



