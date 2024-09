Dopad nižších sazeb na technologie

Stratég společnosti The Futurum Group Cory Johnson se domnívá, že zase tolik nezáleží na tom, zda sazby klesly o 25 nebo 50 bazických bodů. „Důležitý je směr.“ K tomu stratég dodal, že snižující se sazby by měly táhnout dolů náklad dluhového financování, což by se mimo jiné mělo projevit na investicích do nových technologií.



Společnosti mají podle experta důvěru v investice do technologií a do umělé inteligence. Ty by se přitom měly rozšiřovat nad rámec velkých technologických firem. Investiční boom navíc probíhá i u neobchodovaných firem, znát je například v oblasti výroby čipů. O sazbách a technologiích hovořil také Zachary Hill z Horizon Investments, nejdříve však zmínil, že „lidé na trhu čekali spíše pokles sazeb o 50 bazických bodů, ale ekonomové tíhli k 25 bazických bodům.“







Hill míní, že velké technologické společnosti investující do umělé inteligence jsou stále zajímavé, v následujících 18 měsících by ale významným tématem na trhu mělo být rozšiřování akciové rally. Bude se týkat jednak akcií menších firem, ale probíhat bude i v rámci technologií. K monetární politice pak Hill uvedl, že podle něj tíhne šéf Fedu Powell ke snižování sazeb více než zbytek vedení centrální banky. Powell tak mohl chtít snížit sazby už v červenci a současný pokles o 50 bazických bodů to může určitým způsobem vynahrazovat.







Další vývoj monetární politiky bude podle Hilla více než doposud záležet na trhu práce a nezaměstnanosti. Pokud by ta měla růst, bude Fed „agresivnější“. Recese je podle něj málo pravděpodobná a „nevyplatí se sázet proti americkému spotřebiteli“. Následující graf ukazuje vývoj nezaměstnanosti a predikce :



Zdroj: X



Podle by v současném cyklu měla nezaměstnanost dosáhnout svého vrcholu na 4,2 % a pak by se měla opět vydat směrem dolů. Na konci roku 2025 tak ekonomové této banky čekají nezaměstnanost na 4 %.



Zdroj: Yahoo Finance; Obrázek: