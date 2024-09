Čína zavede další opatření na podporu ekonomiky, akcie zareagovaly růstem

Čína zintenzivní finanční podporu ekonomiky. Peking proto zavede další opatření ve fiskální a měnové politice, informovala dnes státní média. Odvolávají se přitom na zasedání politbyra o hospodářské situaci. Akcie v pevninské Číně i v Hongkongu po oznámení posilovaly. Čínská centrální banka už v úterý oznámila největší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie nemoci covid-19. Analytici ale v posledních dvou dnech pochybovali, zda jsou oznámená opatření pro nastartování ochabující poptávky dostatečná.



Index Hang Seng, což je hlavní ukazatel vývoje na akciovém trhu v Hongkongu, kolem 09:00 SELČ vykazoval nárůst o 3,9 procenta zhruba na 19.885 bodů. Index šanghajské burzy Shanghai Composite zpevnil o 3,6 procenta a poprvé od července překonal hranici 3000 bodů.



Cílem oznámených opatření je dostat druhou největší ekonomiku světa z deflační stagnace a nasměrovat ji zpět k vládnímu cíli růstu hrubého domácího produktu (HDP) o pět procent. Ten by podle analytiků při současném trendu ekonomika nemusela splnit. Politbyro v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem se dnes mimo jiné zavázalo vydávat státní dluhopisy a využívat je k lepší realizaci "hnací role vládních investic".



Čínský trh s nemovitostmi je od dosažení vrcholu v roce 2021 v silném útlumu. Peking v reakci na to dosud zrušil řadu omezení pro nákup nemovitostí a prudce snížil hypoteční sazby a požadavky na akontaci. Zatím se mu ale nepodařilo zvýšit poptávku ani zastavit prudký propad cen realit. Krize na trhu s nemovitostmi těžce doléhá na ekonomiku a ochromuje důvěru spotřebitelů vzhledem k tomu, že 70 procent úspor domácností je uloženo v nemovitostech.

Li Yunze, nejvyšší bankovní regulátor v zemi, na začátku týdne na tiskové konferenci v Pekingu uvedl, že úřady budou jednat s cílem zvýšit základní kapitál tier 1 u šesti hlavních komerčních bank, aniž by uvedl další podrobnosti. Národní finanční regulační úřad na žádost o komentář nereagoval.



„Jedná se o jiný typ stimulu,“ řekl Hao Hong, hlavní ekonom společnosti Grow Investment Group. „Pokud se provede prostřednictvím zvláštní emise dluhopisů, je to fiskální stimul a může stabilizovat banky, protože ceny nemovitostí nadále klesají. Zajistí, že úvěrová schopnost bank nebude ovlivněna.“

Čínské megabanky jsou pod rostoucím tlakem regulačních orgánů, aby podpořily ekonomiku, která se potýká s problémy, a nabídly levnější úvěry rizikovým dlužníkům - od developerů a majitelů domů až po finanční nástroje místních vlád, které mají nedostatek peněz. Nejnověji někteří z věřitelů vyslyšeli výzvy vlády a vyplatili své vůbec první průběžné dividendy, aby podpořili akciový trh, i když růst zisku a marže klesají.

Vyšší výplata dividend také hrozí oslabením kapitálových rezerv u systémově významných bank, které čelí dodatečným kapitálovým požadavkům v rámci tzv. mechanismu celkové kapacity absorpce ztrát zavedeného na celém světě.

Šest největších bank - mezi něž patří také Agricultural Bank of China Ltd. , China Construction Bank Corp., Bank of Communications Co. a Postal Savings Bank of China Co. - se při zvyšování kapitálových rezerv spoléhala především na nerozdělené zisky.



Jejich průměrná kapitálová přiměřenost základního kapitálu tier 1 mírně klesla na 11,77 % na konci června, ale zůstává nad úrovní 8,5 %, která je požadována pro čínské systémově významné banky.



„Teoreticky velké banky nepotřebují více kapitálu k udržení provozu, pokud nebudou požádány, aby podstupovaly větší úvěrové riziko,“ řekl Francis Chan, vedoucí analytik agentury Bloomberg Intelligence. „V tomto případě bude 1 bilion RMB pro tento účel víceméně dostačující.“

Zdroj: Bloomberg

Nebylo by to poprvé, co by Peking zasáhl na podporu svých bank, z nichž většinu stále vlastní stát.



Čína poprvé zachránila své čtyři velké banky na konci 90. let, když se podíl jejich nesplácených úvěrů vyšplhal na přibližně 40 %. Tehdy politici prodali speciální dluhopisy, aby získali kapitál, a zřídili státní špatné banky, které odkoupily 1,4 bilionu jüanů špatných úvěrů za nominální hodnotu. Toto úsilí bylo do značné míry úspěšné a připravilo půdu pro více než desetiletí závratného růstu, který z Číny učinil druhou největší ekonomiku světa a pomohl mnoha jejím největším společnostem vstoupit na světové kapitálové trhy.



Zdroj: ČTK, Bloomberg