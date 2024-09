Trhy a nové snahy čínské vlády o oživení ekonomiky

Stratég společnosti Interactive Brokers Steve Sosnick hovořil na Yahoo Finance o tom, že snahy čínské vlády o stimulaci ekonomické aktivity budou mít dopad na celou globální ekonomiku. Pokud by s nimi tedy Čína neuspěla, projevila by se to na globálním hospodářství a expert v této souvislosti připomněl vývoj po roce 2008. Tehdy podle něj i Spojeným státům znatelně pomohl fakt, že čínské hospodářství procházelo expanzí. Stejně tak se ale v zahraniční projevuje to, když v Číně probíhá ochlazení.



O Číně a jejím dopadu na globální ekonomiku a trhy se diskutovalo i na Bloombergu. Marvin Chen tam hovořil o tom, že vláda stále více cítila, že dosavadní snahy o stimulaci nemají požadovaný efekt, a proto přišla s novými razantnějšími kroky, které zahrnují i stimulaci ze strany centrální banky PBoC. Ta podle experta v podstatě říká firmám a bankám, „aby si půjčovaly a investovaly na akciovém trhu.“



Chen míní, že současné kroky čínské vlády patří mezi největší v historii. Jak by se to mohlo dlouhodoběji projevit na čínských akciích? Podle experta se nyní poměry cen k ziskům pohybují na jednociferných číslech a valuace by tedy měla mít prostor pro určitý růst. PE by konkrétně mohlo dosáhnout hodnot mezi 11 – 12. Udržitelnost akciové rally ale bude záviset zejména na tom, zda se skutečně dostaví zlepšení v ekonomice, a to především na straně spotřeby, trhu s bydlením a poklesu deflačních tlaků. Pokud k tomu opravdu dojde, rally na akciovém trhu by měla mít pevnější základ.



Rizikem jsou stále vztahy mezi Čínou a USA, do kterých se bude promítat i výsledek blížících se prezidentských voleb. Navíc byla na Bloombergu zmíněna americká monetární politika a očekávané snižování sazeb. Pokud by se totiž pokles sazeb lišil od toho, co nyní čekají trhy, mělo by to mimo jiné vliv na kurz dolaru k čínskému renminbi. Chen míní, že pokud bude Fed svou politiku dál uvolňovat, mělo by to otevírat další prostor i pro uvolnění na čínské straně.



Na Bloombergu poukázali i na skutečnost, že dluhopisové trhy reagovaly na ohlášenou stimulaci a další plány jdoucí tímto směrem ne poklesem výnosů, ale naopak jejich růstem. Vysvětlení může spočívat v tom, že trhy vnímají stimulaci jako krok, který skutečně podpoří ekonomickou aktivitu a zlepší sentiment. Stimulace by pak z hlediska dění na akciovém trhu mohla mít podobný efekt, jako má snižování sazeb v USA. V tom smyslu, že v USA přináší rozšiřování rally na větší počet titulů a sektorů. Chen míní, že v Číně by tak mohly více růst zejména akcie ze sektoru zboží běžné spotřeby, zdravotní péče a realit.



Zdroj: Yahoo Finance