Co by mohla nová labouristická vláda znamenat pro zahraniční politiku Spojeného království?

Poté, co Britové 4. července půjdou k volbám, čeká nastupující britskou vládu složitá mezinárodní situace. Všeobecně se očekává, že předseda labouristů Keir Starmer povede svou stranu k vítězství a slíbí, že po 14 letech vlády Konzervativní strany zahájí "desetiletí národní obnovy". Tento středolevicový politik se však bude také snažit nově definovat mezinárodní obraz Spojeného království v důsledku brexitu, nedávné série domácích politických a ekonomických chyb a stále roztříštěnějšího globálního prostředí. Jaké jsou priority zahraniční politiky možné vlády?



Orientace v obchodním napětí mezi USA a Čínou



Jedním z hlavních bodů agendy nové vlády bude orientace v citlivých vazbách mezi globálními velmocemi a geopolitickými rivaly, USA a Čínou. Labouristé budou chtít udržet takzvaný "zvláštní vztah" Británie s jejím transatlantickým spojencem a prezentovat jednotnou frontu v oblastech společného strategického zájmu. Bude se však také muset přizpůsobit více protekcionistickým a pravděpodobně nepředvídatelným USA, zejména v případě změny vedení po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech.



"Dovedete si představit, že vztah mezi nastupujícími osobnostmi Keira Starmera a Donalda Trumpa bude nepříjemný," řekl CNBC po telefonu David Dunn, profesor mezinárodní politiky na Birminghamské univerzitě. "Ale budou spolupracovat."



Pokrok v dohodě o volném obchodu mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy - jeden z klíčových slibů kampaně za brexit - bude pravděpodobně také omezený vzhledem k současnému zájmu republikánské i demokratické administrativy. Místo toho lze očekávat, že se Británie zaměří na určité "sektorové dohody" a bude pokračovat v partnerství v oblasti vojenských a kritických technologií, uvedly v květnové poznámce ředitelky Chatham House Bronwen Maddoxová a Olivia O'Sullivanová.



Tváří v tvář asertivnější Číně budou labouristé pravděpodobně pokračovat v současné pozici Spojeného království, která spočívá v "záměrné strategické nejednoznačnosti", uvedl Dunn, který má na paměti ekonomické vazby země na Peking, a to i v kontextu geopolitických a národněbezpečnostních obav. Labourističtí ministři - stejně jako toryové - se setkali s čínským gigantem rychlé módy založeným v Číně před potenciálním vstupem na londýnský trh, a to navzdory sporům ohledně dodržování lidských práv.



"Británie je v pozoruhodně nejednoznačné pozici - stejně jako EU - závislá na Číně, ale zároveň znepokojená územními akvizicemi a regionálními hrozbami," řekl Dunn.



Náprava vztahů s EU



Labouristé budou také pravděpodobně podporovat užší pracovní vztahy s Evropskou unií. Starmer, který v britském referendu v roce 2016 vedl kampaň za to, aby hnutí Remain z bloku nevystoupilo, uvedl, že "neexistuje žádný důvod" pro opětovné přistoupení k EU, včetně jejího jednotného trhu a celní unie. Přislíbil nicméně zlepšit "zpackanou" dohodu mezi Spojeným královstvím a EU, a to i v oblastech, jako je obchod, výzkum a bezpečnost.



"Může se naskytnout příležitost znovu se zabývat základními prvky obchodních vztahů - ne okamžitě, ale až obě strany obnoví důvěru a vztahy budou fungovat hladčeji," řekl telefonicky televizi CNBC Mujtaba Rahman, výkonný ředitel Eurasia Group pro Evropu.



Ke zklidnění vztahů se sousedy v EU přispěla také neochvějná podpora Velké Británie Ukrajině uprostřed ruské invaze v plném rozsahu, která po brexitu určila její roli při posilování evropské bezpečnosti. Zdá se, že tento postoj bude zachován i za labouristické vlády. "Tato podpora posílila konverzaci Spojeného království se zeměmi EU o společných rizicích, což zase otevírá šanci pro konstruktivnější diskusi o vztazích po brexitu," uvedli Maddox a O'Sullivan z Chatham House.



Zlepšení národní bezpečnosti



Posílení národní bezpečnosti Spojeného království bude také klíčovou prioritou labouristů v souvislosti s rostoucím globálním napětím a probíhajícími válkami na Ukrajině a na Blízkém východě. Labouristé ve svém volebním manifestu zrcadlí plány konzervativců na zvýšení výdajů na obranu na 2,5 % hrubého domácího produktu (HDP), ale časový plán do roku 2023 nahradili ambicí dosáhnout tohoto cíle "co nejdříve". Vzhledem k současné geopolitické situaci však Chatham House doporučil, aby se tyto výdaje na obranu zvýšily minimálně na 3 %.



Starmer rovněž uvedl, že labouristé "zachovají neochvějný závazek vůči NATO a našemu jadernému odstrašení a znovu se zaměří na zlepšení morálky v našich ozbrojených silách". Diskuse o budoucí podobě transatlantické vojenské aliance však budou pravděpodobně pokračovat i za příští americké administrativy.



Posílení mezinárodního řádu



Obecnější prioritou pro Starmera může být upevnění pozice Británie jako stabilní síly v roce globálních voleb a politických změn. "Je zde snaha být pilířem stability v měnícím se světě," řekl Dunn a dodal, že labouristé by mohli představovat protiváhu měnícím se politickým náladám v Evropě a USA. "Británie udělala svůj populismus brzy. Zatímco většina zbytku západního světa se posouvá doprava, Velká Británie se posouvá doleva," řekl.



Mezi tyto oblasti vlivu bude pravděpodobně patřit diplomacie, bezpečnost a mezinárodní právo a pořádek, kde má Velká Británie již zavedené odborné znalosti, uvedli ředitelé Chatham House. "Spojené království by mělo hrát důslednou roli v globálních otázkách, kde má důvěryhodnost - zejména v oblasti změny klimatu, mezinárodního rozvoje, kontroly zbrojení a řízení technologií," dodali O'Sullivan a Maddox z Chatham House.



