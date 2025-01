Yardeni: Čína neinvestovatelná, vládě dochází prostor pro stimulaci

Ed Yardeni z Yardeni Research na Bloombergu uvedl, že extrémně nízké výnosy čínských vládních dluhopisů ukazují, že vláda ekonomiku přestimulovala a zadlužení dosahuje příliš vysokých úrovní. Čína je tak podle ekonoma „neinvestovatelná“, dobře si vedla v předchozím období, kdy vláda nechala na ekonomiku působit tržní síly. Nyní je ale mimo jiné zatížena přílišnou regulací.



Podle Yardeniho se dříve čínská vláda držela strategie, kdy měl ekonomiku posouvat dopředu podnikatelský duch místních lidí. Pak ale došlo ve vládě ke změně v jejím smýšlení a současné prostředí „není pro hodně firem moc přívětivé“. Yardeni k tomu dodal, že nejde pouze o jeho názor, podobně vidí situaci řada dalších včetně vedení společností ze Západu.



Výnosy desetiletých vládních dluhopisů by se podle experta mohly v Číně dostat až k nule. Byl by to odraz nízké důvěry ve vládní stimulační kroky, které by teoreticky měly zvedat ekonomickou aktivitu a s ní i výnosy dluhopisů. Pokud ale výnosy míří stále níž a níž, ukazuje to, že trhy v efektivitu stimulace nevěří. K tomu se přidávají obrovské ztráty investorů na realitním trhu a negativní tlaky na trhu akciovém.



Podle ekonoma současný vývoj v Číně připomíná vývoj v Japonsku před několika desetiletími. Čínské akcie přitom mohou mít i období růstu, ale celkový pohled ukazuje, že tamní trhy dlouhodobým investorům moc nesvědčí. Samotný rok 2024 tak mohl být pro čínské akcie mimořádně dobrý, ale pomohly tomu zprávy o nové stimulaci, u níž se podle experta nyní ukazuje její nízká efektivita. Příčinou jsou mimo jiné nízké výdaje domácností, které je těžké zvýšit v prostředí mimořádně nízké spotřebitelské důvěry, a řada překážek, kterým domácnosti čelí.



V souvislosti s vývojem v Číně Yardeni také zmínil měnící se situaci ve světě, kdy řada zemí „už říká ne čínské konkurenci“. Ta velmi citelně dopadla například na německé výrobce automobilů v oblasti elektromobility. A podle ekonoma už řada zemí začíná omezovat přístup čínských firem a jejich zboží na domácí trh. Pokud by pak čínská domácí stimulace měla být efektivnější, podle Yardeniho by mohla vláda zkusit to, co ta americká před pár lety, kdy byla monetární stimulace kombinována s „posíláním šeků přímo do domácností“.



Podle Yardeniho ovšem čínská vláda popsaným směrem jít nechce. Příčinou může být to, že čínské domácnosti by se mohly rozhodnout, že získané prostředky neutratí, ale zvýší své úspory. Přesněji řečeno, že s nimi pokryjí ztráty, které realizovaly na realitním trhu a které doléhají na jejich finance. Pro čínskou vládu by byl neúspěch takové stimulace „trapný“ a proto se do ní nechce podle experta pouštět. Na druhou stranu jí ale dochází možnosti, jak ekonomiku podpořit.



Zdroj: Bloomberg