Rozbřesk: Blízký východ, ropa a americké prezidentské volby

A je to tu znovu – další eskalace napětí na Blízkém východě. Na vojenskou operaci izraelské armády proti teroristickému hnutí Hizballáh zareagoval Írán, který v úterý večer zaútočil mohutným raketovým útokem na Izrael. Na trzích došlo k očekávané reakci – cena ropy přidala přibližně 5 % a posunula se nad 75 dolarů za barel. Jakožto bezpečnému přístavu se daří také dolaru, naopak pod viditelným tlakem jsou středoevropské měny, včetně české koruny.



Izrael v reakci na íránský útok slíbil odvetná opatření, a právě jejich rozsah a razance bude určující pro další vývoj na trzích. Výrazným vyostřením by byl útok na íránský jaderný program nebo ropnou infrastrukturu. Připomeňme, že Írán je sedmým největším těžařem na světě a v posledních letech se mu velmi daří navyšovat produkci a exporty. Od nástupu Bidenovy administrativy se díky rozvolnění sankcí íránská těžba zdvojnásobila až k aktuálním 4 mil. barelů denně.



Dopad izraelského útoku na ropný trh by byl tudíž významnější než v minulosti. Cenu ropy mohou navíc ovlivnit i technické faktory. Poprvé v historii je totiž globální ropný trh tzv. přeprodaný – převažují krátké spekulativní pozice (sázky na pokles ceny) nad těmi dlouhými (spekulace na růst cen). Za těchto okolností je trh velmi citlivý na výraznější fundamentální impulsy a cenový růst je typicky zesílen vlnou uzavírání krátkých spekulativních pozic.



Eskalace napětí v rámci íránsko-izraelského konfliktu může ovlivnit i americké prezidentské volby. Tamní domácnosti jsou totiž zvláště senzitivní na vývoj ceny benzinu a případnou drahotu si typicky spojují s vládnoucí administrativou. Výrazně vyšší ceny ropy a pohonných hmot by proto mohly být divokou kartou v rámci vrcholící volební kampaně. Čím razantnější bude izraelská odpověď vůči Íránu (a dopad na tržní vývoj), tím větší povzbuzení pro šance Donalda Trumpa na zvolení prezidentem.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna ztratila od začátku týdne více než 20 haléřů a posunula se nad hranici 25,30 EUR/CZK. Do karet nehraje tuzemské měně silnější dolar, stejně jako opětovný nárůst rizikových prémií spojených s eskalujícím napětím na Blízkém východě (viz úvodník). Další ztráty korunu nelze rozhodně vyloučit, zvláště v období narůstající nervozity ohledně výsledku amerických prezidentských voleb.

To, jaký bude dopad amerických prezidentských voleb na trhy a korunu, jsme včera detailněji rozebrali v našem pořadu Fresh. Odkaz na zpětné zhlédnutí zde: https://vimeo.com/1012373239?share=copy#t=0



Eurodolar



Americký trh práce je relativně v pohodě (podle ADP přibylo v září 143 tisíc nových pracovních míst), holubičí rétorika ECB a přetrvávající geopolitické riziko v podobě eskalujícího konfliktu mezi Izraelem a Iránem - to je kombinace faktorů, která musí svědčit dolaru.

Situace na Blízkém východě bude eurodolarem i nadále bedlivě sledovaná stejně jako důležitá americká data, kterými dnes odpoledne bude podnikatelská nálada v sektoru služeb (index ISM).



Regionální Forex



Polská centrální banka včera ponechala úrokové sazby beze změny, což se očekávalo stejně jako relativně kosmetické změny v komentáři k rozhodnutí NBP. Dnes odpoledne se možná dozvíme trochu více od prezidenta NBP Glapinského na tiskové konferenci.

Zlotý na rozhodnutí NBP nijak zásadně nereagoval, nicméně zůstává pod tlakem stejně jako všechny měny v regionu, přičemž jednoznačně nejzranitelnější měnou je opět forint.