Investoři poskytli firmě OpenAI 6,6 miliardy USD, ocenili ji na 157 miliard USD

Americká společnost OpenAI dokončila nové kolo financování, v rámci kterého získala od investorů 6,6 miliardy dolarů (přes 150 miliard Kč). Transakce celou firmu OpenAI ohodnotila na 157 miliard dolarů (zhruba 3,6 bilionu Kč), napsala agentura Bloomberg. OpenAI stojí za populárním chatovacím systémem ChatGPT využívajícím umělou inteligenci (AI).



Nejnovější investice do společnosti OpenAI podle agentury Bloomberg podtrhují důvěru technologického průmyslu ve schopnosti umělé inteligence a jeho ochotu vkládat rozsáhlé finanční prostředky do jejího rozvoje.



Do nejnovějšího kola financování společnosti OpenAI se kromě různých investičních podniků zapojili výrobce čipů a softwarový gigant . Peníze do OpenAI vložil také například japonský technologický konglomerát SoftBank, píše Bloomberg.



"Tyto nové finance nám umožní posílit naše vedoucí postavení ve výzkumu umělé inteligence, zvýšit počítačovou kapacitu a pokračovat ve vytváření nástrojů, které lidem pomáhají řešit obtížné problémy," uvedla společnost OpenAI.



Finanční ředitelka společnosti OpenAI sdělila serveru CNBC, že systém ChatGPT nyní alespoň jednou týdně využívá zhruba 250 milionů lidí. Firma předloni ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.