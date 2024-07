Inflace v Turecku poprvé za osm měsíců klesla, ceny vzrostly o 71,6 procenta

Míra inflace v Turecku poprvé za osm měsíců klesla. Spotřebitelské ceny v červnu meziročně vzrostly o 71,6 procenta, což je o 3,9 procentního bodu méně než v květnu. Dnes o tom informovala agentura Bloomberg. Oproti předchozímu měsíci ceny vzrostly o 1,6 procenta.



Žádný z ekonomů oslovených agenturou Bloomberg nepředpokládal tak náhlé zpomalení. Medián předpovědí analytiků předpokládal meziroční míru inflace 72,6 procenta a meziměsíční míru 2,2 procenta.



Podle analytika Tufana Cömerta ze společnosti by inflace letos mohla zpomalit na 50 procent, případně i níže. "Poté se pokles inflace zpomalí, protože se začne rozptylovat příznivý vliv srovnávací základny, ale účinek přísné měnové politiky a ochlazení ekonomiky bude stále znatelnější," sdělil agentuře Bloomberg.



Přesto mnozí ekonomové očekávají, že inflace v letošním roce neklesne až na 38 procent, což je cíl centrálních bankéřů. V červenci a srpnu lze ale čekat další prudký pokles v důsledku statistického efektu vysoké základny z roku 2023.



Turecká centrální banka loni v červnu zahájila rázné zvyšování úrokových sazeb ve snaze dostat inflaci pod kontrolu. Její základní sazba tak vzrostla z 8,50 procenta na současných 50 procent. Centrální bankéři přikročili ke zpřísňování měnové politiky, když prezident Recep Tayyip Erdogan změnil postoj a zanechal brojení proti vysokým sazbám. Jeho někdejší přístup je podle většiny ekonomů zodpovědný za to, že se do Turecka vrátila měnová krize, která prudce zvýšila životní náklady.